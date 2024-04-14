Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ

Кулеба заявил о готовности Киева обсудить отказ от атак на российские НПЗ в случае передачи Украине ЗРК Patriot

Tекст: Антон Антонов

Кулеба сказал, что следует «мыслить своими интересами». По его словам, если партнеры Украины готовы предоставить ей «семь батарей Patriot» и при этом у них есть «просьба не делать этого и этого», то имеется «предмет для разговора». Без ЗРК Patriot или «пакета помощи» каждый «выживает как может», сказал он.

Министр сказал, что Украина согласна получить комплексы Patriot на любых условиях: «Хотите в аренду, дайте в аренду. Хотите, чтобы они прикрывали вашу границу, давайте они будут прикрывать вашу границу, но только дайте», –передает ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

Кулеба не в первый раз требует от западных стран передачи Украине новых комплексов Patriot. Как указывают СМИ, если раньше его риторика по данному вопросу оставалась взвешенной и спокойной, то теперь он стал более грубым.