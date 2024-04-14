Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.0 комментариев
Сотрудники МЧС пострадали при обстреле Горловки
Двое сотрудников МЧС пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника
Двое сотрудников МЧС России пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника, они тушили пожар в доме, который загорелся после сброса взрывоопасного предмета, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, в Никитовском районе Горловки огнеборцы МЧС тушили пожар в частном доме, который загорелся из-за сброса боеприпаса, передает РИА «Новости». В пресс-службе добавили, что во время тушения произошла повторная атака, в результате которой пострадали двое сотрудников МЧС, одна пожарная машина полностью уничтожена, вторая – получила повреждения.
Напомним, в пятницу в Горловке при атаке дрона ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС.