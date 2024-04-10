Марочко: ВСУ постепенно переходят в глухую оборону на Купянском направлении

Журналистка из Германии получила убежище в России

Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила убежище в России

Tекст: Вера Басилая

Хенн приехала в Россию для работы в службе новостей вещания на немецком языке, обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале. Журналистка поддерживает позицию Москвы и не планирует возвращаться в Германию из-за угроз, передает РИА «Новости».

По данным RT, Хенн поставила под сомнение версию властей ФРГ о спецоперации на Украине, в Германии ей грозит тюремный срок за «публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений».

Пожилая мама журналистки вынуждена была переехать в Россию к дочери: к ним домой в ФРГ пришла полиция, а счета заблокировали. Женщина получила ВНЖ в России в прошлом году.

Дагмар Хенн является соавтором сборника статей зарубежных журналистов под названием «Честный Донбасс», в который вошли репортажи с мест боевых действий на Украине.