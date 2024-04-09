Марочко: Под Купянском уничтожена англоговорящая группа диверсантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в районе Синьковка разведка запеленговала группу говорящих между собой на английском диверсантов, передает РИА «Новости».

Марочко добавил, что российским военным удалось вычислить их местоположение, по противнику ударили из гаубицы, после чего в радиоэфире прозвучали крики о помощи. Также стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, двое из которых были тяжело ранены.

Ранее боец спецназа с позывным Укроп рассказал, что наемники, работающие в ДРГ при боестолкновениях с бойцами 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения Главного управления Генштаба ВС России, обычно сдаются или отступают.