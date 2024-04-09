Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».0 комментариев
Марочко: Под Купянском уничтожена англоговорящая группа диверсантов
Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в районе Синьковка разведка запеленговала группу говорящих между собой на английском диверсантов, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что российским военным удалось вычислить их местоположение, по противнику ударили из гаубицы, после чего в радиоэфире прозвучали крики о помощи. Также стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, двое из которых были тяжело ранены.
Ранее боец спецназа с позывным Укроп рассказал, что наемники, работающие в ДРГ при боестолкновениях с бойцами 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения Главного управления Генштаба ВС России, обычно сдаются или отступают.