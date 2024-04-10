На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников

Tекст: Александра Юдина

Так, 50-летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси погиб спустя два месяца после начала СВО, при этом его останки захоронили на родине только в марте этого года, так как он долгое время считался пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

Другой погибший Брайн Янг воевал в составе украинских сил и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. У него остались двое дочерей, на его памятнике есть эпитафия со словами «вперед к новым приключениям».

Другой погибший наемник – бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к иностранному легиону Украины, он погиб в июне прошлого года в Краматорске.

Еще один убитый на Украине американский «волонтер» – Дейн Партридж, служивший ранее в Ираке. СМИ сообщали, что он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Уже в октябре наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. У него остались жена и пятеро детей.

В Европе также увеличилось число могил погибших на Украине наемников.