  • Новость часаЖителя Липецкой области приговорили за попытку поджога военного аэродрома
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Мировое правительство» послало к Трампу безнадежного гонца
    После подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке
    В тюрьмах США ЧВК начали вербовку членов наркокартелей для отправки на Украину
    Умер дважды Герой СССР Владимир Аксенов
    Россия и Украина запросили заседание МАГАТЭ по ЗАЭС
    Белый дом отверг обвинения в финансировании терактов в России чиновниками США
    Журналистка из Германии получила убежище в России
    Иноагент Зыгарь объявлен в розыск
    США передали Украине изъятое у Ирана оружие
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Вышвырнуть нацистов из Одессы – как это сделали 80 лет назад

    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как убить в себе бюрократа

    Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Макрон хочет успеть к разделу украинского пирога

    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

    10 комментариев
    10 апреля 2024, 09:03 • Новости дня

    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников

    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На американских кладбищах, как и на европейских, растет число могил ликвидированных ВС России на Украине наемников.

    Так, 50-летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси погиб спустя два месяца после начала СВО, при этом его останки захоронили на родине только в марте этого года, так как он долгое время считался пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    Другой погибший Брайн Янг воевал в составе украинских сил и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. У него остались двое дочерей, на его памятнике есть эпитафия со словами «вперед к новым приключениям».

    Другой погибший наемник – бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к иностранному легиону Украины, он погиб в июне прошлого года в Краматорске.

    Еще один убитый на Украине американский «волонтер» – Дейн Партридж, служивший ранее в Ираке. СМИ сообщали, что он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Уже в октябре наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. У него остались жена и пятеро детей.

    В Европе также увеличилось число могил погибших на Украине наемников.

    9 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный состав с подкреплением ВСУ поражен ракетным ударом в районе Константиновки в подконтрольной Украине части ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВС России нанесли ракетный удар по ж/д составу с резервистами ВСУ, направлявшимися в Дружковку. Источник добавил, что в том же районе также поражены были несколько скоплений пехоты ВСУ.

    Ранее ВС России поразили военный эшелон в Харьковской области.

    Коментарии (11)
    9 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Журналистка из Германии получила убежище в России

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила убежище в России

    Журналистка из Германии получила убежище в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, она приехала в страну в мае 2022 года по приглашению канала RT, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Хенн приехала в Россию для работы в службе новостей вещания на немецком языке, обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале. Журналистка поддерживает позицию Москвы и не планирует возвращаться в Германию из-за угроз, передает РИА «Новости».

    По данным RT, Хенн поставила под сомнение версию властей ФРГ о спецоперации на Украине, в Германии ей грозит тюремный срок за «публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений».

    Пожилая мама журналистки вынуждена была переехать в Россию к дочери: к ним домой в ФРГ пришла полиция, а счета заблокировали. Женщина получила ВНЖ в России в прошлом году.

    Дагмар Хенн является соавтором сборника статей зарубежных журналистов под названием «Честный Донбасс», в который вошли репортажи с мест боевых действий на Украине.

    Коментарии (10)
    9 апреля 2024, 18:12 • Новости дня
    В тюрьмах США ЧВК начали вербовку членов наркокартелей для отправки на Украину
    В тюрьмах США ЧВК начали вербовку членов наркокартелей для отправки на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские частные военные компании (ЧВК) при участии властей США завербовали в тюрьмах в обмен на амнистию членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на Украину уже летом, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    По данным СВР, первая партия «головорезов», состоящая из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, должна пополнить ряды ВСУ и отправлена на фронт летом 2024 года. За участие в конфликте на стороне киевского режима им предлагалась полная амнистия, уточнили в российской разведке, передает ТАСС.

    В СВР отметили, что США прибегают к «отчаянным методам», пытаясь переломить ситуацию на Украине. По данным разведчиков, вербовка латиноамериканских преступников – это попытка пополнить ряды деморализованных бойцов ВСУ людьми, «имеющими склонность к вооруженному насилию».

    Если «пилотный проект» окажется удачным, программа вербовки будет продолжена и расширена за счет преступников из других стран с высоким уровнем преступности, заявили в СВР.

    Военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

    Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на Купянском направлении.

    Коментарии (20)
    9 апреля 2024, 22:53 • Новости дня
    Россия и Украина запросили заседание МАГАТЭ по ЗАЭС

    Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по Запорожской АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    МАГАТЭ получила от России запрос на проведение заседания по ситуации вокруг Запорожской АЭС, позднее такой же запрос был получен от Украины, сообщило агентство.

    Закрытое заседание управляющих в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене запланировано на четверг, передает РИА «Новости».

    В МАГАТЭ уточнили, что «отдельные письма» с соответствующими запросами были направлены «в хронологическом порядке» Россией, а затем Украиной, передает ТАСС.

    В пятницу сообщалось, что украинские дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС. В воскресенье пресс-служба станции сообщила, что прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксированы в районе грузового порта и столовой. Во вторник сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали центр ЗАЭС с единственным в мире тренажером реакторного зала.

    Коментарии (7)
    10 апреля 2024, 00:30 • Новости дня
    ВСУ использовали химоружие в ДНР

    ВСУ использовали химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

    ВСУ использовали химоружие в ДНР
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Клещеевки вооруженные силы Украины использовали химическое оружие, сообщили российские силовики.

    Представители российских силовых структур предоставили видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество, передает РИА «Новости».

    «Симптомы: кашель, ожог верхних дыхательных путей», – говорится в сообщении. Поясняется, что украинские войска сбрасывали боеприпасы – стеклянные колбы с отравляющим веществом – с беспилотников.

    Колба «сбрасывается на позиции», после чего разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов. «Бойцы называют его лампой», – пишет «Российская газета».

    Эксперт, исследовавший образец, сообщил, что использован газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Вероятно, речь идет о белом фосфоре, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, это может быть адамсит – боевое отравляющее вещество на основе трихлористого мышьяка, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В силовых структурах России подчеркнули, что необходимо остерегаться незнакомых предметов, не контактировать с ними, не подвергать разрушению.

    Коментарии (4)
    9 апреля 2024, 14:20 • Новости дня
    Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки отбили 11 контратак украинской армии на Авдеевском направлении, украинская сторона потеряла там до 240 человек, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение на этом направлении, а также отразила 11 контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад у Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 240 человек, танк, три боевые бронированные машины, две американских САУ М109 Paladin и американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Урожайного в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 110 человек, две боевые бронированные машины, британскую гаубицу FН-70, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила формирования 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

    Там украинская сторона потеряла до 25 человек, гаубицу М777, американское орудие М119, САУ «Акация» и две САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Константиновки, Селидово и Часова Яра (ДНР).

    Также там отражены четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ у Красного в ДНР.

    Украинская сторона потеряла там более 480 человек, польскую САУ Krab, британское орудие L119, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Ивановки (Херсонская область).

    Там украинская сторона потеряла до 75 человек, БМП, две САУ «Гвоздика». Уничтожен склад беспилотников.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили РЛС. Средства ПВО сбили 236 украинских дронов, противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО HIMARS.

    Коментарии (0)
    10 апреля 2024, 00:56 • Новости дня
    Зеленский заявил о плане нового контрнаступления

    Зеленский заявил о разработанном на Украине плане нового контрнаступления

    Зеленский заявил о плане нового контрнаступления
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    План нового контрнаступления вооруженных сил Украины уже разработан, но ВСУ для его реализации нужно получить от стран Запада современные системы вооружения, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Кроме того, Киев рассчитывает, что Запад предоставит Украине технологии для производства новейших типов вооружения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    В феврале Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. Напомним, в российском Генштабе указывали, что по итогам летнего контрнаступления ВСУ «понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону нашей обороны».

    Коментарии (3)
    10 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Из закона о мобилизации на Украине решили убрать демобилизацию и ротацию

    В Верховной раде решили исключить из законопроекта о мобилизации положения о демобилизации и ротации военных

    Из закона о мобилизации на Украине решили убрать демобилизацию и ротацию
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского исключить положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации, сообщают украинские СМИ.

    Одобренный в первом чтении документ предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения ставки верховного главнокомандующего. Ко второму чтению подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в проект закона, передает ТАСС.

    Сырский в письме к главе украинского минобороны Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте», передает РИА «Новости».

    Украинский кабмин и комитет Рады поддержали его предложение. Правительству Украины поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект закона о демобилизации и ротации.

    Напомним, мобилизационная кампания на Украине провалилась. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Рады требуется быстрее принять законопроект, поскольку Запад недоволен промедлением.

    Коментарии (4)
    10 апреля 2024, 01:25 • Новости дня
    ЗРК IRIS-T уничтожен в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T, сообщили в силовых структурах.

    Указывается, что цели были уничтожены в районе аэродрома, передает ТАСС.

    В свою очередь, Силы обороны юга Украины сообщают, что в Одесской области было «попадание по открытой территории инфраструктурного объекта», повреждения получили «административные и технические помещения».

    Напомним, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что размещенные под Одессой средства ПВО Украины, предположительно, поражены в результате ракетного удара; кроме того, по его словам, предположительно, поражен военный аэродром.

    Коментарии (0)
    9 апреля 2024, 10:29 • Новости дня
    ВС России ударили по штабу теробороны в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по штабу территориальной обороны Украины в Сумской области, уничтожив установку РСЗО и склад боеприпасов, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в городе Есмань ударом накрыли штаб местной теробороны и готовившихся поехать на ротацию военных, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что в Краснополье «Ланцетом» уничтожили технику вместе с полным комплектом экипажа, вероятнее всего, речь идет об установке РСЗО.

    Ранее Лебедев рассказал, что ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы.

    Коментарии (0)
    10 апреля 2024, 04:53 • Новости дня
    Трампа пригласили на Украину

    Зеленский сообщил, что власти Украины пригласили Трампа посетить страну

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экс-главу американского государства Дональда Трампа пригласили на Украину «как публично, так и не публично».

    Зеленский при этом отметил, что сам Трампу «не звонил». «Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как заявил Зеленский, он хочет, чтобы Трамп «увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы». Президент Украины выразил готовность провести встречу с Трампом и выслушать бывшего американского лидера, если у того «действительно» имеется собственный план скорейшего урегулирования ситуации на Украине.

    При этом вариант отказа от территорий, изложенный в статье Washington Post, Зеленский отверг как «очень примитивный».

    Напомним, Трамп заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине. Washington Post писала, что Трамп пообещал надавить на Киев и заставить украинские власти уступить Крым и Донбасс, чтобы положить конец конфликту на Украине.

    Коментарии (0)
    9 апреля 2024, 16:04 • Новости дня
    ВС России управляемыми боеприпасами уничтожили боевиков ВСУ у Спорного

    Минобороны: ВС России уничтожили украинских боевиков управляемыми боеприпасами возле Спорного

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска при помощи управляемых боеприпасов нанесли удар по позициям ВСУ у Спорного, украинские боевики были уничтожены, сообщили в Министерстве обороны России.

    Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения украинских боевиков возле Спорного. Удар был нанесен российскими военнослужащими Южной группировки войск, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    Ранее ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ.

    Коментарии (0)
    10 апреля 2024, 06:56 • Новости дня
    Житель Липецкой области осужден за попытку поджога аэродрома

    Молодой человек приговорен к девяти годам лишения свободы за попытку поджечь военный аэродром в Липецке

    Tекст: Антон Антонов

    Второй Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Липецкой области Всеволода Куликова к девяти годам лишения свободы за попытку поджечь ВПП военного аэродрома, сообщили в пресс-службе суда.

    Суд провел выездное заседание в Липецке. Молодой человек признан виновным в покушении на совершение теракта и госизмены, а также в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации, передает ТАСС.

    Три из указанных девяти лет осужденный «должен будет отбыть в тюрьме», еще шесть – «в колонии строгого режима». Кроме того, приговор включает «один год ограничения свободы без штрафа». Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.


    Коментарии (0)
    10 апреля 2024, 01:57 • Новости дня
    Россия призвала МАГАТЭ осудить атаки Украины на ЗАЭС

    Постпредство России в Вене призвало МАГАТЭ осудить террористические атаки Украины на Запорожскую АЭС

    Россия призвала МАГАТЭ осудить атаки Украины на ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Входящие в МАГАТЭ страны и секретариат агентства должны осудить террористические атаки вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС, заявило постпредство России при международных организациях в Вене.

    Постпредство также заявило, что Киев необходимо призвать к прекращению «нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию», поскольку они создают угрозу для «безопасной эксплуатации станции и могут привести к катастрофическим последствиям», передает ТАСС.

    Подчеркивается, что хотя Россия и предпринимает все возможные меры для обеспечения безопасности ЗАЭС, «ни одна АЭС в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию». Постпредство указало, что Киев нарушает принципы обеспечения ядерной безопасности и принципы безопасности Запорожской АЭС, установленные МАГАТЭ.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел призыв верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в адрес России «вывести войска с Запорожской АЭС» поощрением украинских ударов по станции.

    В пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС. В воскресенье стало известно о прилетах БПЛА в районе грузового порта и столовой. Во вторник сообщалось, что атакован центр ЗАЭС с единственным в мире тренажером реакторного зала.

    Коментарии (2)
    9 апреля 2024, 11:43 • Новости дня
    ВКС ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области

    ВКС России нанесли удары по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская авиация нанесла бомбовый удар по складу боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, склад был полностью уничтожен, детонация боеприпасов продолжалась около 20 минут, передает РИА «Новости».

    В результате ударов по селу Боровому в пригороде Харькова повреждены энергообъекты и производственные площади.

    В Волчанске артиллерийским ударом разрушен частный дом, в котором  украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт. По данным подполья, в нем дислоцировался артиллерийский расчет, обстреливавший Новую Таволжанку в Белгородской области.

    В селе Кучеревка Купянского района российская артиллерия предотвратила ротацию украинских сил на линии соприкосновения.

    По словам Лебедева, мирные жители не пострадали.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Харьков значим для России и с чем связан рост интенсивности ударов по военным целям в городе.

    Коментарии (0)
    Главное
    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться
    Российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод
    Умер нобелевский лауреат по физике Питер Хиггс
    Подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе
    Тренер Слуцкий с командой «Шанхай Шэньхуа» установил рекорд в Китае
    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
    Раскрыт размер гонорара Пугачевой в Европе

    Нефтяные рекорды и процветание бизнеса стали драйверами взлета доходов бюджета

    Минфин отчитался о существенном росте доходов бюджета в первом квартале этого года. Растут как ненефтегазовые доходы, так и доходы от продажи нефти и газа. Причем последние показали феноменальную динамику. Что помогает российскому бюджету пополнять свои доходы даже выше запланированного уровня? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Расследование терактов в России привело следствие к семье Байденов

    СК возбудил дело о финансировании терроризма в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО. По данным следствия, деньги на осуществление терактов поступали в том числе через украинскую фирму Burisma Holdings, в которой несколько лет работал Хантер Байден – сын Джо Байдена. О каких суммах и терактах может идти речь и как данная информация отразится на предвыборной гонке в Америке? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мировое правительство» послало к Трампу безнадежного гонца

    Дряхлеющего президента США Джо Байдена списали со счетов даже ближайшие союзники из Британии: Лондон стал налаживать контакты с Дональдом Трампом – как с вероятным будущим президентом – на уровне МИД. Глава Форин-офиса Дэвид Кэмерон уже посетил Трампа в США, чтобы переубедить его насчет Украины. Или вынести последнее предупреждение. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    • За что можно уважать Грузию

      Руководство Грузии продолжает идти наперекор Западу и собирается утвердить свою версию закона об иноагентах со второй попытки. Первая попытка закончилась после массовых протестов и окриков со стороны Брюсселя и Вашингтона. Почему Тбилиси так важно пересчитать агентов Сороса, что не страшна даже ссора с ЕС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............