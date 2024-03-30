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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    12 комментариев
    30 марта 2024, 10:34 • Новости дня

    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников

    Tекст: Александра Юдина

    На европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на поле боя на Украине наемников.

    Так, одна из таких могил находится на военном кладбище в Варшаве, где покоится уроженец польской столицы Даниель Штыбер 1987 года рождения. На его надгробии, украшенном фотографией в камуфляже, написано:

    «Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», передает РИА «Новости».

    Помимо Штыбера, польские СМИ сообщают о других погибших наемниках. Среди них – Томаш Валентек, профессиональный боец ММА, который в феврале 2022 года присоединился к Международному легиону и погиб от осколков танкового снаряда.

    Ранее стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны украинской армии, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Для удара использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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    29 марта 2024, 12:09 • Новости дня
    Кимаковский: В Авдеевке обнаружены очаги массовых захоронений мирного населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очаги массовых захоронений мирного населения обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, как ранее в Мариуполе, в Авдеевке обнаружены несколько очагов массовых захоронений, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что в могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий, предварительно, речь идет о десятках тел местных жителей, которые отказались покидать город.

    Ранее глава Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в черте города обнаружено массовое стихийное захоронение, оно расположено на старом кладбище.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    29 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

    Зеленский считает, что президент России Владимир Путин, возможно, будет готов к переговорам, если ВСУ выйдут на границы 2022 года, но для этого военных шагов Киева мало. По его словам, необходимо, чтобы Россия «оказалась в полной торговой блокаде», пишет «Лента.ру»  со ссылкой на CBS News.

    Президент Украины отметил, что для победы нужно помочь Киеву экономически и политически. Он заявил, что необязательно «возвращать» территории исключительно военным путем.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира».

    Напомним, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.

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    29 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Подоляк заявил о продвижении российских войск «все дальше вперед»

    Подоляк предсказал дальнейшее наступление российских войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины остаются «в обороне», а российские войска «давят» и «продвигаются все дальше вперед», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что российские войска продолжают наращивать вооружения, укрепляться и пополнять запасы. Он признал, что Украина не в состоянии справиться с проблемой с нехватки оружия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Советник главы офиса президента Украины заявил, что страна готовится к различным сценариям. Он выразил сомнение, что Россия готова к крупномасштабному наступлению, но подчеркнул, что российские войска «будут и дальше наступать».

    Подоляк отверг идею заморозки конфликта, считая, что Россия «не готова» к ней, так как имеет «ясные цели».

    Он высказал мнение, что в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании»: «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон».

    Советник главы офиса президента Украины считает, что «некоторые страны», которые оказывают поддержку Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

    Напомним, Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта. Он пояснил, что из-за нехватки ресурсов невозможно планировать наступательные операции на тактическом уровне.

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    30 марта 2024, 07:58 • Новости дня
    ЕС запретил турецкой авиакомпании летать через Европу из-за связей с Россией

    Евросоюз не разрешил Southwind Airlines летать через свою территорию из-за связей турецкой авиакомпании с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС обвинил турецкую авиакомпанию Southwind Airlines в связях с Россией и отказал ей в разрешении на полеты через свою территорию, сообщили СМИ.

    Руководство ЕС в четверг сообщило странам объединения, что соответствующее решение вступило в силу немедленно на основании санкционного регламента 2014 года. Как пишет Turizm Guncel, Southwind Airlines намеревалась совершать рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также греческий Ираклион. Также Southwind Airlines не сможет летать в швейцарский Цюрих, передает ТАСС.

    Напомним, власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны в апреле 2022 года. В конце 2023 года польские власти обвинили компанию в причастности к «организации спланированного наплыва беженцев» через Россию и Белоруссию в Европу.

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    29 марта 2024, 11:28 • Новости дня
    В МИД заявили о деградации руководства СЕ

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ ввиду отсутствия реакции на теракт в «Крокусе»

    В МИД заявили о деградации руководства СЕ
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Отсутствие какой-либо реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье указывает на деградацию всей структуры, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    Согласно комментарию дипломата на сайте российского дипведомства, руководство СЕ демонстрирует показательное и циничное безразличие.

    Захарова подчеркнула, что такое поведение руководства Совета Европы снова подтвердило глубокую деградацию СЕ, которое погрязло в двойных стандартах и лицемерии.

    Накануне газета New York Times писала, что американские спецслужбы не поделились с российской стороной имеющимися у них данными об угрозе теракта в «Крокусе» из опасений за свои источники в сборе разведданных.

    Ранее в ФСБ подтвердили, что от США поступала информация о подготовке терактов в Москве, однако она носила общий характер, без какой-либо конкретизации.

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    29 марта 2024, 13:34 • Новости дня
    Политолог: Армения рискует повторить опыт Украины на пути в ЕС

    Политолог Корнилов: Армения могла вести сбалансированную политику, но выбрала «морковку» ЕС

    Политолог: Армения рискует повторить опыт Украины на пути в ЕС
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Армения сейчас стремится к евроинтеграции, но другие подобные проекты на постсоветском пространстве закончились неудачей. В лучшем случае Ереван ждет судьба Грузии с постоянно отдаляющейся «морковкой» вступления в ЕС, в худшем – повторится путь Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Армении заявили, что членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант для страны.

    «Судя по последним заявлениям властей Армении, страна хочет последовать по пути Украины, Грузии и других «удачных» примеров евроинтеграции на постсоветском пространстве. Это называется идти по граблям и удивляться, почему они бьют по лбу», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Ереван мог бы вести сбалансированную внешнюю политику, но после победы Пашиняна мы увидели, что страна пошла по пути вступления в ЕС. Республика «плачет, колется, но продолжает есть кактус». Можно было бы гадать, что ожидает Армению в конечной точке, но мы уже видим несколько вариантов. В лучшем случае Ереван будет находиться в состоянии вечного ожидания, как Грузия. Перед ним будут держать «морковку» членства в ЕС и постепенно отдалять ее все дальше. При худшем исходе может повториться судьба Украины», – отмечает он.

    «Для России подобный выбор Армении несет риски. Мы должны понимать, что политика создания на наших границах очагов нестабильности давно используется Западом. Более того, следует ожидать ее активизации», – акцентирует эксперт.

    «И тут надо понимать, что мы не можем навязать Еревану определенный курс. Однако Москве следует продолжать информационную работу в стране, поддерживать пророссийские настроения, пояснять выгоды от сотрудничества с нашим государством и подчеркивать минусы продолжения текущего пути», – резюмировал Корнилов.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна «всегда шла по пути» в ЕС. По его словам, местное общество давно разделяет систему европейских ценностей, европейской семьи и демократии.

    Он отметил, что препятствием воплощения данной установки стало ее втягивание в «другую систему», то есть в ЕАЭС. Он также обвинил Россию в том, что Москва оставила Ереван в «самый сложный период». По его словам, Армению якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность.

    Напомним, до этого Симонян говорил о том, что в настоящий момент вопрос членства страны в ЕС не рассматривается. «Я не думаю, что подобное может произойти. Армения не пошла с заявкой и ждет, чтобы вступить или стать кандидатом в ЕС», – подчеркивал он. Спикер парламента также замечал, что стране требуется изменить многие стандарты, чтобы не повторить ошибок Грузии или Турции и «не ждать годами».

    Тем временем глава МИД Сергей Лавров напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом возглавлял движение, которое имело связи с фондом Сороса. Дипломат отметил, что лозунгом объединения был «Выход», то есть отказ от участия в ОДКБ и ЕАЭС.

    По его словам, ранее, общаясь с Пашиняном лично, у него складывалось впечатление, что тот осознает пользу союзнических отношений с Россией и важность евразийских институтов. Однако сейчас Ереван намерен «полагаться на Евросоюз», поскольку ОДКБ якобы «не выполняет своих обязательств».

    При этом Лавров уточнил, что данная позиция не отвечает интересам ни РФ, ни Армении. Кроме того, сложившееся положение не способствует стабильности на Южном Кавказе, который западные страны желают «превратить в зону своего доминирования». Он также подчеркнул, что миссия ЕС в стране постепенно превращается в миссию НАТО. Дипломат сообщил, что туда направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и США.

    На этом фоне в Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян. По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами. В частности, Ереван заявил о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией передач.

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    29 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокусе»

    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

    На странице в соцсети во «ВКонтакте» указано, что мужчина оттолкнул супругу и сына на безопасное расстояние, при этом сам он попал под шквальный огонь, получил ранение.

    Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти ветерана не удалось.

    Тимур Мясников воевал в Таджикистане, Косово, последние несколько лет – в зоне спецоперации.

    По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

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    29 марта 2024, 12:32 • Новости дня
    Рогов: ВСУ начали строить вторую линию обороны у Орехово в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в районе Орехово большое количество строительной техники и рабочих в высоком темпе строят вторую линию обороны, что подтверждается разведкой, местными жителями и кадрами с дронов, передает ТАСС.

    Он рассказал также, что районе Вербового ВС России отбили крупную атаку ВСУ на ранее занятые российскими военными позиции. Рогов добавил, что в районах Работино и Вербового продолжаются встречные бои, у противника стало еще больше и кассетных боеприпасов и дронов.

    Ранее ВСУ начали бросать иностранное оружие в районе Работино.

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    29 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ

    Зеленский подтвердил негативную реакцию Вашингтона на украинские атаки против топливно-энергетического комплекса России

    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция США на атаки украинских беспилоников против топливно-энергетической инфраструктуры России «не была позитивной», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина использует собственные беспилотники для таких атак, поэтому ей никто не может запретить подобные удары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Вашингтон требует от Киева отказаться от атак против российской энергетической инфраструктуры, так как это грозит ростом цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    30 марта 2024, 00:44 • Новости дня
    Зеленский возложил на США ответственность за отступление ВСУ

    Зеленский предрек отступление вооруженных сил Украины в случае отсутствия помощи со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что без поддержки США украинские войска не получат ПВО, ракет для ЗРК Patriot, средств РЭБ и артиллерийских снарядов. По его словам, «это значит», что ВСУ «будут возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками». Отдельно он подчеркнул «дефицит ракет» для ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Зеленский сказал, что ВСУ ищут возможность не отступать в зоне боевых действий. Он заявил, что стабильный фронт позволил бы Украине подготовить новые подразделения ВСУ для новой попытки контрнаступления в 2024 году.

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    29 марта 2024, 13:08 • Новости дня
    Главком ВСУ рассказал о веских причинах для отставки Залужного

    Главком ВСУ Сырский рассказал о веских причинах для отставки Залужного

    Tекст: Александра Юдина

    Для отставки экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в самый разгар боевых действий имелись веские причины, заявил действующий главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены Залужного, тем более, что конфликт находился в активной фазе, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    Сырский отметил, что в самые тяжелые времена работал с Залужным «плечом к плечу».

    При этом касательно изменений на поле боя после отставки Залужного действующий главком ВСУ сообщил, что «все зависит не только от главнокомандующего».

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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