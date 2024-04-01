Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Путин поручил сократить домашние задания в школах
Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать школьную программу, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные.
«Правительству обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий <…>, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ», – говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
Также предполагается усилить межпредметные связи, улучшить соответствие между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов. Доклад по этой теме Путин ждет до 1 декабря.
Ранее Кремль опубликовал список поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля.