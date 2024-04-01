Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Опубликован список поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию
Кремль опубликовал список поручений президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля.
Перечень содержит 30 пунктов, многие из которых разбиты на подпункты.
Послание парламенту в этом году продлилось два часа и шесть минут. Оно стало рекордным по продолжительности. За это время глава государства подробно рассказал об основных показателях социально-экономического развития России и поставил задачи на перспективу.
Путин объявил о запуске новых нацпроектов, поручил продлить до 2030 года льготную семейную ипотеку, модернизировать налоговую систему, подготовить новую программу расселения аварийного жилья.
В частности, Путин поручил Госдуме и правительству к 31 июля внести изменения в налоговое законодательство. Эти параметры должны быть зафиксированы до 2030 года «в целях обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов».
Кроме того, правительству поручено продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.
Глава государства поручил в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году.
Также Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тыс. рублей.
Помимо этого, президент предложил Народному фронту вести мониторинг реализации перечня поручений, сформированных по итогам его послания Федеральному собранию.