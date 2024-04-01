Опубликован список поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию

Tекст: Ольга Никитина

Перечень содержит 30 пунктов, многие из которых разбиты на подпункты.

Послание парламенту в этом году продлилось два часа и шесть минут. Оно стало рекордным по продолжительности. За это время глава государства подробно рассказал об основных показателях социально-экономического развития России и поставил задачи на перспективу.

Путин объявил о запуске новых нацпроектов, поручил продлить до 2030 года льготную семейную ипотеку, модернизировать налоговую систему, подготовить новую программу расселения аварийного жилья.

В частности, Путин поручил Госдуме и правительству к 31 июля внести изменения в налоговое законодательство. Эти параметры должны быть зафиксированы до 2030 года «в целях обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов».

Кроме того, правительству поручено продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.

Глава государства поручил в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году.

Также Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тыс. рублей.

Помимо этого, президент предложил Народному фронту вести мониторинг реализации перечня поручений, сформированных по итогам его послания Федеральному собранию.