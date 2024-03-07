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    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    7 марта 2024, 17:45 • Новости дня

    Политолог: Девушки в России способны строить любую карьеру

    Политолог Федорова: Россия всегда была одной из наиболее прогрессивных стран в вопросах о правах женщин

    Политолог: Девушки в России способны строить любую карьеру
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент ценит стремление россиянок к самореализации. По его мнению, перед женщинами не должно стоять выбора между карьерой и семьей. Поэтому государство поддерживает девушек в их начинаниях и ценит вклад прекрасного пола в развитие России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее Владимир Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

    «Встреча Владимира Путина с выпускницами авиационного училища летчиков стала крайне важным событием. Проведенная в преддверии 8 Марта, она несет в себе большое количество смыслов. В первую очередь, личная беседа главы государства с представительницами столь сложной профессии позволяет говорить нам о роли женщины в современной России», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований.

    «Девушки в нашей стране способны выбирать и строить любую карьеру. Все зависит от личных предпочтений и способностей конкретного человека. Мы не испытываем предрассудков по отношению к представительницам прекрасного пола, ставших пилотами, программистами или политиками. Наоборот, их стремления всегда поощряются как обществом, так и государством», – отмечает эксперт.

    «Сам президент относится к девушкам с глубоким уважением. Наш лидер уверен, что они не должны стоять перед выбором между семьей, карьерой или учебой. В этом плане Россия во все времена была крайне прогрессивным государством, которое всегда шло навстречу женщинам и способствовало их саморазвитию», – подчеркивает собеседница.

    «Кроме того, встреча еще раз обозначила важность патриотизма. Любить свою Родину и защищать ее – долг каждого гражданина нашей страны. Отмечу, что Владимир Путин в беседе с выпускницами училища в очередной раз продемонстрировал себя в качестве харизматичного, открытого и уверенного в себе лидера», – указывает она.

    «Он не боится откровенности, всегда старается честно и искренне ответить на задаваемые вопросы. Общество это ценит. Россиянам приятно осознавать, что ими руководит хороший человек, способный поддержать разговор с любым человеком, вне зависимости от его статуса», – резюмирует Федорова.

    Ранее Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Перед началом беседы глава государства совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, полномочным представителем президента в ЮФО Владимиром Устиновым и губернатором края Вениамином Кондратьевым осмотрел учебно-тренировочный комплекс.

    «Женщины в профессии показывают результаты по очень многим направлениям, и неслучайно, потому что кроме общей хорошей подготовки для женщин свойственно тщательное отношение к проработке всех мелочей, связанных с профессией. Девушки демонстрируют очень ответственное отношение к делу, которое им поручено, которым они занимаются. И в целом это даёт возможность добиваться хороших результатов», – сказал Путин во время встречи.

    Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент в зоне СВО находятся молодые девушки, исполняющие целый ряд ответственных задач. Кроме того, в беседе с выпускницами президент затронул и детали своей личной жизни.

    «Моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Иногда сравниваю это с водопадом: стоишь под водопадом – льет бесконечно. Даже тогда, когда я нахожусь рядом со своими близкими, я стараюсь не подавать вида и, наоборот, делаю такой вид, что все нормально, мы отдыхаем», – рассказал он.

    «Но я знаю, что через пять минут мне должен позвонить такой-то, через десять минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то событие и я должен понять, что произошло, и, если потребуется, как-то на это отреагировать или скорректировать что-то», – уточнил глава государства. По окончании встречи он подарил выпускницам цветы и поздравил их с наступающим праздником.

    Напомним, Путин прилетел в Краснодар в четверг. За время визита он также успел посетить новый Дворец самбо.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

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    7 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М

    Путина отговаривали от полета на Ту-160М

    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
    @ Пресс-служба Кремля/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланированным.

    «Последний полет – он и не планировался, потому что министр [обороны Сергей Шойгу] говорит: «Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину». Промышленность говорит: «А мы еще не сдали», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Но когда мы пришли на предприятие и осмотрели, командир корабля мне сказал: «Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе», – поделился президент и добавил, что график протокольных мероприятий позволил ему совершить полет лишь на следующий день. «Вот с ним сели и полетали», – добавил Путин.

    Глава государства напомнил, как в 2005 году принимал участие в полете на предыдущей модели ракетоносца. «Это восторг, – рассказал Путин. – Незаметный переход на сверхзвук, даже не слышно этого «щелчка» (при преодолении звукового барьера – прим. ВЗГЛЯД)».

    Президент похвалил обновленный самолет: «Авионика, все новое». Он напомнил, что модернизация была проведена по инициативе министра обороны, несмотря на возражения с различных сторон. «Фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире, – подчеркнул Путин. – Таким образом мы поддержали нашу триаду ядерную».

    Напомним, Путин в феврале совершил полет на Ту-160М. Самолет стартовал на взлетной полосе Казанского авиационного завода им. Горбунова. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.


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    6 марта 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо создать условия для того, чтобы максимально возможное число россиян могли отдыхать на российских курортах по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию юга страны и Приазовья. Он также призвал сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

    Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.

    «Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.

    Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.

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    6 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    «Осталась одна сверхдержава [после распада СССР] в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство – в этом вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос участника из США.

    Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    7 марта 2024, 07:18 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь беспилотники ВСУ

    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь в различных регионах России украинские беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство объявило, что в ночь на 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один и сбили пять украинских беспилотников в трех регионах России.

    «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что все атаковавшие объекты на территории России беспилотники были самолетного типа, при этом действия киевского режима расценены как теракт.

    Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что два беспилотника ВСУ были сбиты в ночь на 7 марта над территорией региона. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.



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    7 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба американского и европейских правительств во многом зависит от исхода СВО. В интересах Вашингтона вовлекать Россию в противостояние с другими европейскими странами. При этом сам альянс НАТО прямого участия в боевых действиях принимать не будет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее в России заявили о возможности начала крупномасштабного конфликта в Европе.

    «Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

    «Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

    «Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

    «И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

    Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

    Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

    Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

    Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

    Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

    Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.

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    6 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев

    Путин: Неизбежному воссоединению русских и украинцев мешает национализм

    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воссоединение русских и украинцев рано или поздно произойдет, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Уверен,.. что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет, и это неизбежно», – сказал Путин, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что такому воссоединению сейчас мешают «самые отвратительные проявления национализма».

    «Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – отметил Путин.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    6 марта 2024, 22:30 • Новости дня
    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Бывший художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни
    @ Genrietta Peryan/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии, сообщил директор театра Кирилл Крок.

    «Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», – передает слова Крока ТАСС.

    Отмечается, что режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни.

    Туминас возглавлял театр с 2007 по 2022 годы, когда объявил, что покидает театр по состоянию здоровья.

    При этом в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса режиссер заявил, что готов принять участие в постановке спектакля «Мой друг Бандера», чтобы объяснить, что националист «не сделал сильно плохого евреям».

    В феврале министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Театра им. Вахтангова на фоне событий на Украине.

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    6 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мире отсутствуют равные условия для развития людей, и это является главной несправедливостью нынешнего мироустройства, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    Глава государства подчеркнул, что все рождаются на свет равными, но развиваются в разных условиях, передает ТАСС. «И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», – заключил президент.

    Путин признался, что не знает, можно ли обеспечить для всех равные условия, но призвал стремиться к этому.

    «А можно ли сделать так, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своим близким, своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству? Я не знаю, – сказал российский лидер. – Но что я точно знаю: мы все должны стремиться к этому».

    Факт того, что человечество будет пытаться обеспечить для всех равные условия, позволит сделать мир «более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным», заявил Путин.

    Ранее Путин выразил надежду на проведение в России новых фестивалей молодежи.

    Коментарии (3)
    7 марта 2024, 05:38 • Новости дня
    На Шагонарской ТЭЦ после аварии удалось запустить один котел
    На Шагонарской ТЭЦ после аварии удалось запустить один котел
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Один котел на Шагонарской ТЭЦ, где ранее в результате взрыва угольной пыли пострадали 23 человека, удалось запустить, он поддерживает температуру воды в трубах по всему городу, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

    «На Шагонарской ТЭЦ в работу запущен один котел, который поддерживает температуру воды в трубах около 40 градусов по всему городу», – приводит слова главы республики ТАСС.

    Он добавил, что такая температура позволяет обеспечить циркуляцию воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии.

    «В настоящее время готовятся к запуску еще два котла», – подчеркнул Ховалыг.

    Ранее сообщалось, что спецборт МЧС доставил в Туву тепловые пушки и оборудование для обогрева. В Кызыл для помощи пострадавшим после ЧП на ТЭЦ также вылетели врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в том числе анестезиологи-реаниматологи, токсиколог, травматолог, комбустиолог, хирург, нейрохирург и офтальмолог.

    В результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу были доставлены 18 человек, СК возбудил по факту взрыва и пожара уголовное дело.

    По данным следствия, авария на Шагонарской ТЭЦ произошла из-за воспламенения угольной смеси и скопления газов.


    Коментарии (3)
    6 марта 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин назвал причину распада СССР

    Путин: Распаду Советского Союза способствовали внутренние причины

    Путин назвал причину распада СССР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Распад Советского Союза произошел по ряду причин, в наибольшей мере на это повлияли внутренние факторы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин на ВФМ побеседовал с иностранными студентами.

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    6 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сыграла немалую роль в создании Бельгии как независимого государства, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», – сказал глава государства в диалоге с участником фестиваля из Бельгии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России имеется «со многими странами мира своя предыстория отношений». Как правило, эта предыстория носит позитивный характер, отметил он.

    Ранее Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ.

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    7 марта 2024, 07:55 • Новости дня
    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны

    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны из-за угрозы конфискации автомашин

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Литву и другие прибалтийские страны из-за крайне враждебных действий.

    «Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны», – говорится в сообщении МИД, передает РИА «Новости».

    В МИД напомнили, что 11 марта истекает срок, отведенный литовскими властями для вывоза или перерегистрации автомобилей с российскими номерами. При этом власти республики пригрозили конфисковывать российские машины.

    «Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Вместе с тем МИД привал россиян «воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности».

    Ранее сообщалось, что Литва запретила высадку пассажиров из следующих в Калининград поездов.

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    7 марта 2024, 01:45 • Новости дня
    ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

    Вооруженные силы Украины за сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 33 раза обстреляли населенные пункты на территории Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «33 факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», – приводит ТАСС сообщение центра.

    Отмечается, что всего украинские военные выпустили 114 боеприпасов. В результате обстрелов жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее сообщалось, что  президент России Владимир Путин назвал удары ВСУ по мирному Белгороду военным преступлением.

    При этом он поблагодарил жителей Белгородской области за мужество, готовность к борьбе, патриотическое отношение к происходящему.

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