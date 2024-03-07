Политолог: Девушки в России способны строить любую карьеру

Политолог Федорова: Россия всегда была одной из наиболее прогрессивных стран в вопросах о правах женщин

Tекст: Олег Исайченко

«Встреча Владимира Путина с выпускницами авиационного училища летчиков стала крайне важным событием. Проведенная в преддверии 8 Марта, она несет в себе большое количество смыслов. В первую очередь, личная беседа главы государства с представительницами столь сложной профессии позволяет говорить нам о роли женщины в современной России», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований.

«Девушки в нашей стране способны выбирать и строить любую карьеру. Все зависит от личных предпочтений и способностей конкретного человека. Мы не испытываем предрассудков по отношению к представительницам прекрасного пола, ставших пилотами, программистами или политиками. Наоборот, их стремления всегда поощряются как обществом, так и государством», – отмечает эксперт.

«Сам президент относится к девушкам с глубоким уважением. Наш лидер уверен, что они не должны стоять перед выбором между семьей, карьерой или учебой. В этом плане Россия во все времена была крайне прогрессивным государством, которое всегда шло навстречу женщинам и способствовало их саморазвитию», – подчеркивает собеседница.

«Кроме того, встреча еще раз обозначила важность патриотизма. Любить свою Родину и защищать ее – долг каждого гражданина нашей страны. Отмечу, что Владимир Путин в беседе с выпускницами училища в очередной раз продемонстрировал себя в качестве харизматичного, открытого и уверенного в себе лидера», – указывает она.

«Он не боится откровенности, всегда старается честно и искренне ответить на задаваемые вопросы. Общество это ценит. Россиянам приятно осознавать, что ими руководит хороший человек, способный поддержать разговор с любым человеком, вне зависимости от его статуса», – резюмирует Федорова.

Ранее Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Перед началом беседы глава государства совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, полномочным представителем президента в ЮФО Владимиром Устиновым и губернатором края Вениамином Кондратьевым осмотрел учебно-тренировочный комплекс.

«Женщины в профессии показывают результаты по очень многим направлениям, и неслучайно, потому что кроме общей хорошей подготовки для женщин свойственно тщательное отношение к проработке всех мелочей, связанных с профессией. Девушки демонстрируют очень ответственное отношение к делу, которое им поручено, которым они занимаются. И в целом это даёт возможность добиваться хороших результатов», – сказал Путин во время встречи.

Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент в зоне СВО находятся молодые девушки, исполняющие целый ряд ответственных задач. Кроме того, в беседе с выпускницами президент затронул и детали своей личной жизни.

«Моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Иногда сравниваю это с водопадом: стоишь под водопадом – льет бесконечно. Даже тогда, когда я нахожусь рядом со своими близкими, я стараюсь не подавать вида и, наоборот, делаю такой вид, что все нормально, мы отдыхаем», – рассказал он.

«Но я знаю, что через пять минут мне должен позвонить такой-то, через десять минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то событие и я должен понять, что произошло, и, если потребуется, как-то на это отреагировать или скорректировать что-то», – уточнил глава государства. По окончании встречи он подарил выпускницам цветы и поздравил их с наступающим праздником.

Напомним, Путин прилетел в Краснодар в четверг. За время визита он также успел посетить новый Дворец самбо.