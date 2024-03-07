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    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

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    7 марта 2024, 13:04 • Новости дня

    Путин: Российские женщины достойно служат в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

    «Сегодня наши женщины, молодые девушки в зоне специальной военной операции несут службу. Причем по разным направлениям. И везде служат Родине достойно», – приводит его слова ТАСС.

    Путин сообщил также, что самым значимым для него в 2023 году было происходящее в зоне спецоперации. Среди других важных тем глава государства отметил вопросы в сфере экономики.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    6 марта 2024, 19:35 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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    6 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой

    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, заявил командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющего задачи на Авдеевском направлении.

    По его словам, в ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams.

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    6 марта 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо создать условия для того, чтобы максимально возможное число россиян могли отдыхать на российских курортах по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию юга страны и Приазовья. Он также призвал сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

    Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.

    «Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.

    Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.

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    6 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    «Осталась одна сверхдержава [после распада СССР] в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство – в этом вопрос. Я считаю, что Соединенные Штаты не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос участника из США.

    Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    7 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино

    Рогов: ВС России взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между Вербовым и Работино

    Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ между Вербовым и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между пунктами Вербовое и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России за последние сутки взяли четыре опорника ВСУ на участке между Работино и Вербовым. Накануне вечером и ночью противник потерял порядка 50 боевиков, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в селе Работино продолжаются бои, российские военные контролируют южную часть населенного пункта, а основные бои идут в развалинах школы и дома культуры.

    Он отметил, что ВСУ продолжают перебрасывать в этот район живую силу и технику, в том числе тяжелую, и массово применяют БПЛА.

    Ранее Рогов рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Запорожской области наблюдается активизация боевых действий.

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    6 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев

    Путин: Неизбежному воссоединению русских и украинцев мешает национализм

    Путин заявил о неизбежном воссоединении русских и украинцев
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Воссоединение русских и украинцев рано или поздно произойдет, это неизбежно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Уверен,.. что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет, и это неизбежно», – сказал Путин, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что такому воссоединению сейчас мешают «самые отвратительные проявления национализма».

    «Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – отметил Путин.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    7 марта 2024, 08:39 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о 55 днях в подвале в Авдеевке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военнослужащий Владимир Бугарь, взятый в Авдеевке, рассказал, что получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания, их подразделению пришлось 55 суток просидеть в подвале.

    По его словам, их части выдали оружие и перебросили в район Авдеевки, где они просидели в подвале 55 суток. Бугарь рассказал, что один из его сослуживцев был ранен в лопатку, причем пуля застряла в теле, а сам он отморозил конечности, передает РИА «Новости».

    Он рассказал также, что попал в армию после того, вызвали в сельсовет, где сказали, что «нужно зарегистрироваться», после чего забрали, отобрали все документы и отвезли в Покровск, как заключенных – без воды и еды.

    Когда началось освобождение Авдеевки российскими войсками, Бугаря с раненым сослуживцем руководство решило вывести. Их «дотащили» до Авдеевки и положили в заброшенном детском саду, пообещав забрать, но так и не забрали.

    «Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы, наверное, умерли бы от голода, если бы не они. Нам оказали медпомощь и накормили. Я им очень благодарен... Слава богу, ваши ребята помогли нам и оставили в живых», – заключил пленный.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что спецслужбы забрали украинских военных, критиковавших нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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    6 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мире отсутствуют равные условия для развития людей, и это является главной несправедливостью нынешнего мироустройства, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    Глава государства подчеркнул, что все рождаются на свет равными, но развиваются в разных условиях, передает ТАСС. «И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», – заключил президент.

    Путин признался, что не знает, можно ли обеспечить для всех равные условия, но призвал стремиться к этому.

    «А можно ли сделать так, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своим близким, своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству? Я не знаю, – сказал российский лидер. – Но что я точно знаю: мы все должны стремиться к этому».

    Факт того, что человечество будет пытаться обеспечить для всех равные условия, позволит сделать мир «более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным», заявил Путин.

    Ранее Путин выразил надежду на проведение в России новых фестивалей молодежи.

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    6 марта 2024, 15:01 • Новости дня
    Балицкий рассказал о службе двух сыновей в батальоне им.Судоплатова

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Двое сыновей служат в батальоне им. П.А. Судоплатова в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на марафоне «Знание. Первые» рассказал, что его старший и средний сыновья служат в добровольческом батальоне им. П.А. Судоплатова в зоне спецоперации.

    По его словам, старший и средний сыновья находятся в батальоне имени Судоплатова, а для него самым тяжелым стало просыпаться утром и смотреть на телефон, проверяя, не поступило ли ужасное сообщение, передает ТАСС.

    Касательно информации о недавней попытке покушения Балицкий отметил, что чувствует себя нормально, и напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если человек не готов за свое дело отдать жизнь, не нужно его даже начинать.

    «Полностью это поддерживаю. Моя жизнь не дороже любого из вас. Любого парня, который сегодня в окопе сидит и защищает нашу Родину. Не дороже жизни какого-нибудь чиновника или учителя. Мы делаем одно большое дело. И на этом пути мы должны быть готовы. И очень важно понять, за что ты в этой жизни жил, за что ты боролся, что останется после тебя», – подчеркнул губернатор Запорожской области.

    Также Балицкий посоветовал молодым людям всецело отдаваться своему делу, «пока не получится».

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение от украинских неонацистов, в том числе города Запорожье.

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    6 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путина назвали победителем в торговой войне Польши и Украины

    Politico: Путин стал победителем в торговой войне Польши и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Торговая война двух союзников, Польши и Украины, оказалась на руку президенту Владимиру Путину, который «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», пишут западные СМИ.

    В публикации газеты Politico говорится, что не Россия спровоцировала этот конфликт. Киев, как отмечается в статье, упрекает Польшу в блокировании поставок украинского зерна. При этом Варшава, как обращают внимание на Украине, беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро, передает РИА «Новости» текст публикации.

    Авторы статьи напомнили, что, в отличие от энергоносителей, российское продовольствие под западные санкции не попадает, а некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, остаются его крупными покупателями. Ситуация на границе между Польшей и Украиной вбила клин между странами, заключает Politico.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны начинает работу над введением эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Москва заявила, что эти планы являются «извращением» и призваны отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.

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    6 марта 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин назвал причину распада СССР

    Путин: Распаду Советского Союза способствовали внутренние причины

    Путин назвал причину распада СССР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Распад Советского Союза произошел по ряду причин, в наибольшей мере на это повлияли внутренние факторы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин на ВФМ побеседовал с иностранными студентами.

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    6 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сыграла немалую роль в создании Бельгии как независимого государства, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», – сказал глава государства в диалоге с участником фестиваля из Бельгии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России имеется «со многими странами мира своя предыстория отношений». Как правило, эта предыстория носит позитивный характер, отметил он.

    Ранее Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ.

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    7 марта 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам

    Политолог Скачко: Запад устроит переход Украины к тактике контрударов

    Эксперт объяснил переход Украины от идеи «контрнаступа» к контрударам
    @ REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина переходит от планов о контрнаступлении к словам о создании ударных групп из-за нехватки оружия и живой силы. Запад, в свою очередь, больше не верит в победу ВСУ, но хочет дальше давить на Россию, поэтому такая стратегия Киева их также устроит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине сообщили о подготовке в этом году контрударов.

    «В ВСУ наблюдается дефицит живой силы и вооружения, поэтому собрать ресурсы на полноценное контрнаступление они не смогут. Тем не менее желание получать помощь от западных стран, в том числе и финансовую, у руководства страны сохраняется. Поэтому офис Зеленского попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Запад, в свою очередь, сейчас использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров на максимально невыгодных для нее условиях. И в первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», – отмечает собеседник.

    «России между тем следует готовиться к такому развитию событий. В частности, противник наверняка попытается выявить слабые места в нашей обороне. Помогать ему в этом будут западные разведки. В ответ на это нам необходимо усилить работу нашей агентуры, отслеживать передвижения частей ВСУ и готовить оборонные сооружения к возможным штурмам», – резюмировал Скачко.

    Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование и в 2024 году использовать его для наступления на Российскую армию.

    Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев подчеркнул, что эту инициативу украинского командования ждет судьба предыдущего «контрнаступа». «Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее», – сказал он РИА «Новости».

    Любопытно, но ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ планируют весной атаковать российские укрепрайоны, после того как «русские закончат свое наступление». «Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», – цитирует его «Коммерсант». Кроме того, в конце февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет новое контрнаступление, и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».

    Однако главком ВСУ Александр Сырский в середине февраля признавал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркивал, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Кроме того, он пожаловался на Запад, который, по его мнению, оказывает мало поддержки офису Зеленского.

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    7 марта 2024, 00:25 • Новости дня
    Путин встретился в Сочи с главой Гагаузии

    Песков подтвердил встречу Путина с главой Гагаузии в Сочи на полях Всемирного фестиваля молодежи

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встречу с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Состоялось краткое общение на полях форума», – передает слова Пескова ТАСС.

    Отмечается, что сама Гуцул сообщила о беседе с российским лидером накануне, по ее словам, она обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

    В частности, по словам лидера Гагаузии, власти Молдавии «шаг за шагом отнимают наши полномочия, ограничивают бюджет, нарушают законные права, провоцируют нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране».

    При этом она отвергла возможность выхода автономии из Молдавии? поскольку Гагаузия «прекрасно сосуществует» с другими народами, которые населяют край, а разногласия с властями Молдавии, по ее словам, лежат в политической плоскости.

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    Германия возвращает воинский призыв по двум причинам

    В Германии рассматривается возможность возвращения всеобщей воинской обязанности. Немецкая пресса пишет, что данная инициатива принадлежит министру обороны страны Борису Писториусу. Подобное решение может стать следующим шагом ФРГ на пути милитаризации государства. Удастся ли Берлину организовать ежегодный призыв, кто под него попадет? И что немецкие реформы означают для безопасности Европы и России? Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

    «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии». Что происходит, как это касается русских регионов страны и почему чиновник настолько всем этим потрясен? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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