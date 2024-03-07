Путин подарил цветы военным летчицам в Краснодаре в преддверии 8 Марта

Tекст: Дарья Григоренко

Главе государства предложили вручить цветы летчицам, на что он ответил: «С удовольствием это сделаю». Проходя мимо министра обороны Сергея Шойгу, Путин пошутил: «Сергей Кужугетович, это [цветы] не для вас». «Всего доброго, с наступающим 8 Марта!» – сказал президент, поздравляя девушек, передает ТАСС.

Ранее Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.