Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Путин подарил цветы военным летчицам в Краснодаре в преддверии 8 Марта
Президент Владимир Путин в завершение встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища им. А.К. Серова подарил им букеты цветов в честь наступающего Международного женского дня.
Главе государства предложили вручить цветы летчицам, на что он ответил: «С удовольствием это сделаю». Проходя мимо министра обороны Сергея Шойгу, Путин пошутил: «Сергей Кужугетович, это [цветы] не для вас». «Всего доброго, с наступающим 8 Марта!» – сказал президент, поздравляя девушек, передает ТАСС.
Ранее Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.
Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.