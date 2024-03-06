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    Производство снарядов для Украины уперлось в нехватку ключевого ресурса
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    Пугачева ответила Стасу Михайлову на критику уехавших артистов
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ
    Нефтяной терминал в Турции перестал принимать российские товары
    Доброволец из Сербии: СВО закончится победой России
    Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    9 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    7 комментариев
    6 марта 2024, 20:12 • Новости дня

    Названо количество россиян, которые могут остаться без пенсии

    RTVI: Около 21 млн россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли деньги в Соцфонд

    Названо количество россиян, которые могут остаться без пенсии
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около 21 млн россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли денежные средства в Социальный фонд, часть этих граждан рискуют остаться без пенсии, следует из подсчетов RTVI на основе данных Росстата и Соцфонда.

    Так, претендовать на соцвыплаты могут только те россияне, которые получали официально оформленную зарплату на основном месте работы, передает «Лента.ру».

    По мнению экспертов, не перечисляющие деньги в Соцфонд граждане занимаются в основном натуральным хозяйством или воспитывают детей. Уточняется, что в 2022 году перечислили средства только 59 млн россиян, при этом еще 4 млн человек к этому времени числились самозанятыми. Официально безработными числились около 500 тыс. граждан.

    Отмечается, что аналитики связали разницу между суммарным числом трудоспособного населения и официальной численностью занятых в том числе с размерами теневой экономики, в которой задействованы как минимум 14,5 млн россиян.

    Ранее россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии.

    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    6 марта 2024, 17:18 • Новости дня
    Греческие СМИ сообщили о ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе

    Protothema: Кортеж Зеленского в Одессе попал под ракетный удар

    Греческие СМИ сообщили о ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

    Как пишет издание Protothema, в момент атаки кортеж Зеленского находился в 150 метрах от греческой делегации, никто не пострадал.

    Источник в правительстве Греции сообщил изданию, что греческая миссия по главе с Мицотакисом не испытывает проблем с безопасностью в Одессе.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    6 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой

    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, заявил командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющего задачи на Авдеевском направлении.

    По его словам, в ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams.

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    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    6 марта 2024, 16:18 • Новости дня
    Пугачева ответила Стасу Михайлову на критику уехавших артистов
    Пугачева ответила Стасу Михайлову на критику уехавших артистов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию.

    Пугачева опубликовала видеоролик в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России), в котором прокомментировала заявление Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и и назвала себя «безголосой», передает НТВ.

    «Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», – сказала Пугачева.

    Затем певица сообщила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми». Она также предложила певцу «зарабатывать, пока может», и в конце видео оскорбила певца, назвав его «Стасиком» и нецензурным словом, пишет RT.

    Ранее Стас Михайлов в интервью «Комсомольской правде» заявил, что ругающие Россию и уехавшие из страны артисты ведут себя некорректно. Он подчеркнул, что именно Россия сделала этих звезд популярными, поэтому каждая знаменитость должна быть благодарна своей публике. «Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», – добавил певец.

    Напомним, Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S», в него вошли новые версии песен с юбилейного концерта певицы. После артистка обратилась к поклонникам и анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

    Коментарии (13)
    6 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв, сообщает украинская пресса.

    В городе заметили президентский кортеж, сам Зеленский и его офис не делали на этот счет никаких заявлений, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

    При этом греческий портал newsit.gr указал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Зеленским в Одессе. Он прибыл в страну несколько часов назад.

    Взрыв произошел несколько часов назад в Одессе, официальной информации от властей города не поступало, объявлялась воздушная тревога.

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    6 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Бывший курсант военного училища осужден за госизмену на 12 лет в Москве

    Бывший курсант командного училища Бояршинов за госизмену приговорен военным судом в Москве к 12 годам колонии

    Бывший курсант военного училища осужден за госизмену на 12 лет в Москве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Второй Западный окружной военный суд в Москве по делу о госизмене в форме шпионажа приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Бояршинова, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ, сообщили в правоохранительных органах.

    Бояршинов полностью признал вину и выразил «деятельное раскаяние», что было учтено как «смягчающее обстоятельство». Поскольку курсант признал вину, суд шел в особом порядке, без исследований доказательств, следует из данных картотеки суда.

    Его признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности государства, передает ТАСС.

    К моменту приговора Бояршинова уже отчислили из училища по нереабилитирующим основаниям. В суде сообщили, что процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы носят гриф «совсекретно». Приговор пока не вступил в законную силу.

    В конце февраля Брянский облсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины за сбор и последующую передачу информации о ВС России украинским спецслужбам. Суд Ростовской области приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы агента Главного управления разведки минобороны Украины за попытку купить компоненты к ЗРК С-300.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    6 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Имущество Коломойского взыскали в доход России

    Суд Адыгеи взыскал в доход России имущество Коломойского на миллиарды рублей

    Имущество Коломойского взыскали в доход России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд Адыгеи.

    Суд указал, что за экстремизм запрещена деятельность объединения, в которое входят «Коломойский И.В., Шитов П.Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации – Великобритания)», передает РИА «Новости».

    В федеральную собственность «взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», стоимость превышает 5,1 млрд рублей. Их ежегодная выручка оценивается в 1,7 млрд рублей, валовая прибыль – 250 млн рублей.

    Кроме того, ответчики потеряли здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м) и почти 500 сельскохозяйственных земельных участков во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд рублей.


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    6 марта 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснила растущие противоречия между Зеленской и Навальной

    Политолог Шеслер: США смотрят на противоречия между Зеленской и Навальной как на разборки папуасов

    Политолог объяснила растущие противоречия между Зеленской и Навальной
    @ Philipp von Ditfurth,Eugen Kotenko/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противоречия между властями Украины и российской оппозицией существуют с тех пор, когда Алексей Навальный назвал Крым «бутербродом» и сказал, что не считает нужным «его туда-сюда возвращать». Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее WP сообщила об отказе Елены Зеленской от мероприятия с президентом США из-за возможного присутствия там Юлии Навальной.

    «Отказ Елены Зеленской и Юлии Навальной присутствовать вместе на одном мероприятии – лишь частный пример существующих разногласий между Украиной и российской несистемной оппозицией, который начался довольно давно», – считает политолог, правозащитница Лариса Шеслер.

    Она напомнила о высказывании Алексея Навального относительно принадлежности Крыма, когда блогер сравнивал полуостров с «бутербродом с колбасой», отмечая, что не считает нужным «его туда-сюда возвращать».

    «Тогда на Украине это породило массу мемов и шуточек, а после смерти Навального их появилось еще больше. Более того, недавно какие-то кафе выпускали бутерброды и сэндвичи с именем Навального. Собственно, из-за слов о «бутерброде» украинские националисты резко негативно относятся к блогеру», – указала собеседница, добавив, что «российских несистемщиков не может не обижать такая волна ненависти».

    Кроме того, отношения обострило и то, что некоторые украинские чиновники сочли смерть Навального «положительной новостью». «Это служит подтверждением того, что украинский национализм – не просто неприятие российской власти и идеологии, это откровенная русофобия, которая затрагивает абсолютно всех русских, независимо от их политической позиции», – акцентировала политолог.

    «Примечательно, что Юлия Навальная, выступая на приемах и форумах, не упоминает тему Украины. Это вызывает негативную реакцию среди националистов», – заметила Шеслер. Однако в администрации президента США этому конфликту не придают никакого значения. «Для них это разборки между папуасами, которые должны выполнять указания сверху», – пояснила спикер.

    Собеседница допустила, что Зеленская и Навальная все же могут посетить обращение президента США к Конгрессу. Произойдет это в случае, если такое указание поступит от Госдепа. «Но пока для американской администрации вся эта история – слишком ничтожный повод, чтобы на него обращать внимание», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно, что супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе, которое запланировано на 7 марта. Как сообщает Washington Post, дискомфорт у украинцев вызвало потенциальное присутствие на данном мероприятии Юлии Навальной. По данным источников издания, возможное присутствие вдовы блогера Киев воспринял негативно, так как в 2014 году тот во многом поддерживал присоединение Крыма.

    Американская сторона планировала посадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала ранее, что Юлия Навальная не сможет присутствовать на мероприятии. Источники WP предположили, что Белый дом не сообщил об этом Киеву. При этом он отметил, что эта было «не единственной причиной для беспокойства у украинцев».

    Напомним, в марте прошлого года фильм «Навальный» (Navalny, 2022) получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». На Украине такое решение вызвало гнев и негодование. Так, советник главы офиса президента Михаил Подоляк позволил себе резкий выпад в адрес жюри кинопремии. «Если «Оскар» вне политики, то как понимать документальный манифест «Навального», в котором внутрироссийская политика льется через край?» – возмутился он.

    В свою очередь депутат Рады Максим Бужанский тогда предположил, что Украина для «Оскара» «слишком брутальна», а «ручные болонки из среды российских либералов им намного комфортней в общении». Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем еще организаторы «Оскара» обидели Владимира Зеленского.

    Коментарии (19)
    6 марта 2024, 02:56 • Новости дня
    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оборонительные линии вооруженных сил Украины смещаются в «неправильном направлении» в связи с продвижением России «на запад с территории Донбасса», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что время передать вооруженным силам Украины «необходимые средства для самообороны уже прошло». Белый дом выразил обеспокоенность тем, что задержка с утверждением финансирования негативно скажется «на украинских военнослужащих на поле боя», передает ТАСС.

    При этом Вашингтон, по словам Кирби, не видит угрозы раскола в рядах Запада по ситуации на Украине. По его словам, Киев «пользуется огромной международной поддержкой и солидарностью», а в Европе достигнуто «невероятное единство, все разделяют ту же обеспокоенность», что и США по поводу ситуации на Украине и безопасности НАТО.

    Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России не дали украинским войскам закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после оставления Авдеевки и продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

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    6 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»

    Песков: Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию

    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Ядерное оружие в российской доктрине трактуется именно как «прощальное оружие», Россия применит его только в одном случае – если что-то будет угрожать существованию страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» отметил, что все касательно применения ядерного оружия изложено в соответствующей российской доктрине.

    Ядерной войны, по словам представителя Кремля, люди должны бояться на уровне самосохранения. «Ядерная война – это последнее средство, прощальное средство», – приводит его слова ТАСС.

    Песков отметил, что рассуждений о применении ядерного оружия сейчас очень много на Западе, и это, по его словам, крайне безответственно и крайне опасно.

    Как заявляли ранее в Госдепе, США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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    6 марта 2024, 16:30 • Новости дня
    Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц
    Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Армения направила России официальное письмо по вопросу прекращения деятельности пограничников ФСБ России в аэропорту Звартноц, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян.

    По его словам, Армения проинформировала Россию, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает данными о каких-либо принятых решениях по поводу вывода российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц. По его словам, в этом направлении ведется работа.

    Сразу несколько недружественных заявлений, касающихся судьбы российских пограничников в Армении, сделало в последние дни ереванское руководство. Прямо говорится даже о том, что пограничники «должны оттуда уйти». Газета ВЗГЛЯД выясняла, как российские пограничники появились в Армении, какую роль они сыграли в сохранении ее государственности и почему в Ереване ими теперь недовольны.

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    На прошлой неделе рубль оказался самой сильной из валют развивающихся стран. На этой неделе он продолжил укрепляться. Март может стать удачным для российской валюты, эксперты даже не исключают укрепления рубля до 88 за доллар. Что помогает рублю и как долго эта поддержка продлится? Подробности

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    Германия возвращает воинский призыв по двум причинам

    В Германии рассматривается возможность возвращения всеобщей воинской обязанности. Немецкая пресса пишет, что данная инициатива принадлежит министру обороны страны Борису Писториусу. Подобное решение может стать следующим шагом ФРГ на пути милитаризации государства. Удастся ли Берлину организовать ежегодный призыв, кто под него попадет? И что немецкие реформы означают для безопасности Европы и России? Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Как армян настраивают против России

    «Армянский народ понимает всю катастрофичность ситуации». Такими словами сами армянские эксперты оценивают то, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны Никола Пашиняна. Что говорят по этому поводу социологические опросы и как Пашинян манипулирует армянами, чтобы настроить их против России? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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