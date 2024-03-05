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Россиянам объяснили, почему могут не назначить страховую пенсию
Депутат Бессараб: Россиянам могут не назначить страховую пенсию по старости, если не хватит стажа
Для назначения страховой пенсии нужно заработать 15 лет стажа и набрать 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), если этого нет, то назначат социальную пенсию, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Бессараб заявила, что социальную пенсию можно получать через пять лет после достижения пенсионного возраста: в 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте 58 лет и мужчины, которым исполнилось 63 года, передает «Москва 24».
Депутат подчеркнула, что для получения страховой пенсии по старости, необходимо работать официально, или «в белую». Она также отметила, что за 15 лет работы вполне можно набрать 30 ИПК даже при самой небольшой зарплате. Кроме того, есть нестраховые периоды, которые входят в стаж: служба в армии, уход за ребенком, защита Родины в СВО.
Ранее Минтруд заявил об индексации социальных пенсий на 7,5% с первого апреля.