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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    25 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    4 марта 2024, 08:18 • Новости дня

    Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны США отказалось комментировать сообщения о том, что российские военнослужащие поразили на авдеевском направлении еще один танк Abrams американского производства.

    На просьбу подтвердить сведения о поражении танка в Пентагоне посоветовали обратиться к украинским военным, «чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и операций», передает ТАСС.

    Ранее представитель предприятия-производителя дронов «Упырь» сообщил, что под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из гРПГ-7.

    До этого сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Напомним, 1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

    2 марта 2024, 04:57 • Новости дня
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

    Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    «Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

    Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

    Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией.  По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

    Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

    Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.

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    2 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский кризис завершится, когда Киев начнет соблюдать нормы международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума.

    «Мы объявили о наших целях. Президент в очередной раз в своем послании Федеральному собранию подтвердил, что эти цели в полной мере сохраняют свою актуальность», – передает ТАСС слова министра.

    Ранее Лавров назвал готовящийся президентом Украины Владимиром Зеленским «план мира» ультиматумом России.

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    2 марта 2024, 17:26 • Новости дня
    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию

    МО Финляндии объяснила слова финского парламентария о «праве» ВСУ атаковать Россию

    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия не поставляла Украине дальнобойные системы вооружений, поэтому не ограничивала его использование для ударов по территории России, заявил в субботнем эфире общественного вещателя Yle министр обороны страны Антти Хяккянен.

    Хяккянен заявил, что Хельсинки предоставили Киеву средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле, поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения, передает радио Sputnik.

    Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что в ходе передачи Украине оружия Финляндия не запрещала применять его по территории России. По его словам, Киев имел право использовать это оружие против военных целей и на российской территории.

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    2 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Симоньян предложила Шольцу помощь

    Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных

    Симоньян предложила Шольцу помощь
    @ RT/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.

    В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца  «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».

    «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.

    Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

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    1 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    Военкор: Пулеметчик ВСУ уснул во время битвы за Авдеевку

    Военкор Котенок: Российские военные прорвали оборону Авдеевки из-за уснувшего украинского пулеметчика

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на подходе к Авдеевке перед освобождением города успели сфотографировать уснувшего украинского пулеметчика, это стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, рассказал военкор Юрий Котенок.

    В своем Telegram-канале он написал, что штурмовики ВС России «сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться».

    По словам военкора, подготовленных позиций у ВСУ на этом участке больше не было, и они бежали.

    Также Котенок отметил, что после ликвидации уснувшего пулеметчика ВСУ, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (опорный пункт ВСУ) и воинскую часть, что, в свою очередь, определило освобождение города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк.

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    1 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    Кимаковский: Под Часовым Яром в ДНР уничтожена колонна ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна бронетехники и личного состава украинских сил уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России накрыли пытавшуюся замаскироваться колонну бронетехники и личного состава ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что уничтожено несколько единиц бронетехники и порядка двух десятков военнослужащих.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

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    2 марта 2024, 07:28 • Новости дня
    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона

    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся, когда его попросили прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

    На видеозаписи, сделанной после дипломатического форума в Анталье, журналисты окружили Лаврова. Одна из журналисток попросила прокомментировать «недавние высказывания Макрона по поводу отправки войск на Украину».

    Лавров «рассмеялся, когда его спросили о предложении» президента Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.

    Напомним, Макрон заявил, что «нельзя исключать» отправку на Украину «западных войск». Как показывают социологические опросы, три четверти французов против отправки войск на Украину.

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    2 марта 2024, 16:14 • Новости дня
    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине

    NYT: Слабая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться вперед

    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, отмечает The New York Times.

    Журналисты издания, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, заметили простые линии окопов ВСУ, они без дополнительных укреплений, которые могли бы задержать российские танки, передает РИА «Новости».

    NYT пишет, что американских политиков беспокоит, что ВСУ не достаточно подготовлены к наступлению ВС России, которые уже продвигаются за пределами Авдеевки.

    Ранее в США предположили, что Киев может решиться начать переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки.

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    2 марта 2024, 10:45 • Новости дня
    Минобороны: Российские истребители препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов

    Минобороны: Российские истребители Су-35С ВКС препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов на Авдеевском направлении

    Минобороны: Российские истребители препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские истребители Су-35С Воздушно-космических сил дежурят в воздушном пространстве на Авдеевском направлении, не давая возможности украинским самолетам взлететь с аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что экипажи сверхманевренных российских истребителей Су-35С с управляемым вектором тяги ВКС несут боевые дежурства на Авдеевском направлении, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что целью боевого дежурства стало патрулирование и прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации, а также вертолетов авиации в ходе нанесения ударов по технике и военным объектам ВСУ.

    В конце февраля российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас».

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    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Коментарии (23)
    2 марта 2024, 00:59 • Новости дня
    Одесские власти пожаловались на веру местных жителей в Русский мир

    Глава Одесской военной администрации Кипер пожаловался на веру местных жителей в Русский мир

    Одесские власти пожаловались на веру местных жителей в Русский мир
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе есть местные жители, которые верят в Русский мир и ждут прибытия российских войск, заявил глава украинской областной военной администрации Олег Кипер.

    По словам Кипера, видеозапись выступления которого опубликована в Сети, было бы «неправдой» утверждать, что таких людей в Одесской области нет. Как заявил глава военной администрации, силовики «выявляют» их, «проанализирована деятельность» более 5 тыс. человек, 250 отправлены под суд.

    Напомним, пророссийские подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов.

    Коментарии (19)
    3 марта 2024, 09:19 • Новости дня
    Украинский солдат рассказал о панике и хаосе при отступлении из Авдеевки

    Washington Post: Солдаты ВСУ пожаловались на хаос и панику при отступлении из Авдеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отступление ВСУ из Авдеевки было неорганизованным и паническим, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат.

    Как приводит издание слова украинского военного, отступление было дорогой смерти, передает РИА «Новости». Он добавил, что наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами ВС России.

    Другой украинский солдат рассказал, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.

    Напомним, 26 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ.

    Коментарии (9)
    1 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Зеленский оценил ситуацию вокруг Харькова

    Зеленский не стал советовать уехавшим жителям возвращаться в Харьков

    Зеленский оценил ситуацию вокруг Харькова
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уехавшие харьковчане сами должны решать, возвращаться ли им в Харьков.

    Зеленский заявил, что вооруженным силам Украины нужно «оттеснять» российские силы «на большее расстояние» и что «по-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно» даже в случае усиления украинской ПВО, передает РИА «Новости».

    Оценивая возможность «возвращения харьковчан» в город, Зеленский сказал, что не может им советовать предпринять данный шаг в нынешних условиях. «Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так», – сказал он, добавив, что сообщит, если ситуация изменится.

    Напомним, украинские СМИ со ссылкой на местных риелторов сообщают, что в Харькове рухнули цены на квартиры, жители города продают жилье со скидкой до 50%.

    Коментарии (13)
    1 марта 2024, 23:28 • Новости дня
    Сийярто опубликовал видеозапись разговора с Лавровым

    Сийярто опубликовал видеозапись разговора с Лавровым за обеденным столом на дипломатическом форуме в Анталье

    Сийярто опубликовал видеозапись разговора с Лавровым
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что для достижения мира необходим диалог, он опубликовал видеозапись своего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Антальском дипломатическом форуме.

    На записи, опубликованной главой МИД Венгрии в Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), Лавров и Сийярто беседуют, сидя рядом за обеденным столом. О чем они говорят, на видеозаписи не слышно, передает ТАСС.

    Сийярто в комментарии к видео заявил, что диалог является «нулевым условием для мира», передает РИА «Новости».

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на Украине нужно добиваться прекращения огня, «потому что невозможно поставить Россию на колени в военном плане».

    Коментарии (0)
    2 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной

    Spiegel сообщил о решении минобороны Германии считать запись разговора офицеров про атаку на Крымский мост подлинной

    Минобороны Германии сочло запись разговора военных про Крымский мост подлинной
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная, сообщают СМИ.

    Как пишет Spiegel, согласно первоначальной оценке, подделка с помощью использования искусственного интеллекта в значительной степени исключена. Проверка указывает на неосторожность офицеров, беседа которых велась не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx, передает ТАСС.

    Издание пишет, что министерство выразило серьезную обеспокоенность в связи с появлением в российских СМИ записи. В ведомстве не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС.

    По данным Welt, «аудиозапись также курсирует в бундесвере» и «несколько солдат заявили, что она аутентичная», передает РИА «Новости».

    Bild также пишет, что «есть много оснований» считать запись подлинной, «даже если Бундесвер пока официально не подтвердил ее подлинность». Издание предполагает, что запись могли сделать в Сингапуре, где находился один из офицеров бундесвера. Bild высказала предположение, что «его комната прослушивалась, его телефон был компрометирован или он набирал номер через незащищенную сеть».

    Ознакомившись с записью, Focus пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, лжет, когда выступает против передачи ракет Taurus Киеву по причине того, что это требовало бы прямого участия специалистов бундесвера. Как отмечает издание, «генералы на записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно».

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту.

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      26 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
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      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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