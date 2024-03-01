ВСУ за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2,6 тыс. военных и 23 танка

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» за этот период освободила Ласточкино, Северное, Петровское в ДНР и продолжила продвижение в западном направлении, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Поражены скопления живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны у Нетайлово, Очеретино, Майорска и Розовки в ДНР. Отражены 48 контратак украинских штурмовиков у Новгородского, Ленинского, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР.

Также ВСУ на этом направлении за неделю потеряли 83 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

На Купянском направлении Западная группировка за этот период улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику ВСУ у Ивановки, Песчаного и Приколотного в Харьковской области.

Отражены 30 контратак украинских штурмовиков 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

Там за семь дней ВСУ потеряли более 755 человек, три танка, шесть бронемашин и 23 орудия полевой артиллерии.

На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные позиции и поразила формирования 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны у Клещеевки, Богдановки, Дылеевки, Курдюмовки, Андреевки и Красного в ДНР. Отражены 18 контратак ВСУ у Берестового, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки в ДНР.

На этом направлении за неделю украинская сторона потеряла более 2835 человек, семь танков, 16 боевых бронированных машин и 24 орудия полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и отразила семь атак украинских штурмовиков у Марфополя (Запорожская область), Новодонецкого и Шевченко (ДНР).

Поражены подразделения 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополья (ДНР) и Луговского (Запорожская область). На этом направлении украинская сторона потеряла до 890 человек, три танка, шесть бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции и отразили семь атак украинских штурмовиков 117-й, 118-й механизированных бригад и 15-й бригады нацгвардии Украины у Работино (Запорожская область).

Комплексное огневое поражение нанесено живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Вербового, Приморского, Новопокровки, Орехова, Малой Токмачки, Нестерянки (Запорожская область), Ильинки (Днепропетровская область), Токаревки и Дудчан (Херсонская область).

ВС России также сорвали попытку высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В ходе боя затонули четыре лодки ВСУ, уничтожены до 25 украинских военных, один взят в плен.

За неделю на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 290 человек, три танка, четыре бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за неделю уничтожили радиолокационную станцию П-18, два радиолокатора и пусковую установку ЗРК С-300, машину норвежского ЗРК NASAMS и пять станций РЭБ «Буковель-AD».

Средства ПВО за неделю сбили два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 снарядов РСЗО HIMARS и 639 дронов.

C 24 февраля по 1 марта в плен сдались 16 украинских военных.