Агроном дал совет по покупке земли

Агроном Викулов дал советы по выбору грунта для рассады и очистке земли от вредителей

Tекст: Татьяна Косолапова

«Для выращивания рассады очень важно подобрать хороший грунт. Субстрат должен быть питательным, рыхлым и легким – это то, что нужно для развития корневой системы. Естественно, в нем не должно быть вредителей, иначе ничего путного просто не вырастет», – говорит Викулов.



Сейчас в магазинах предлагается большое разнообразие грунтов, продолжает агроном. Среди них есть как специализированные – для определенных растений, так и универсальные, известных фирм и безымянные. Иной раз на рынках просто продают мешки с неизвестным составом, да еще и в непрозрачной упаковке, через которую сама земля не просматривается.

В связи с этим специалист рекомендует использовать землю той марки, которая раньше уже приобреталась и хотя бы раз показывала хорошие результаты. Если же такой нет, то следует приобрести грунт для рассады от известного производителя. Очень хороший результат в выращивании рассады показывает кокосовый субстрат, говорит эксперт. Он достаточно рыхлый, имеет оптимальную для растений кислотность, а также туда чаще добавляются питательные вещества. К тому же, как правило, он лишен болезней и вредителей, потому что при его производстве применяется такая технология, при которой мало кто может выжить. Однако такой грунт стоит дороже остальных.

«Если вы не уверены в чистоте земли, то любой грунт, в частности для рассады, можно очистить от болезней и вредителей в домашних условиях. Для этого необходимо определенное количество грунта насыпать в емкость, хорошо увлажнить и поместить либо в СВЧ-печь, либо в духовой шкаф. Для уверенности в том, что вся процедура проведена правильно, можно перед термообработкой поместить в землю по центру свежую картофелину. Как только она запечется, грунт очищен», – делится Викулов.

Как правило, продолжает агроном, для полного пропаривания грунта хватает 20 минут в духовке, а в микроволновой печи время зависит от мощности. «Ну и в СВЧ-печи много, конечно, не сделать, но хотя бы килограмм-два за раз можно будет обработать», – заключил собеседник.

Ранее агрономы Викулов и Октябрина Ганичкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали, что успех посадки рассады зависит от качества грунта, семян, температуры и света. Также они объяснили влияние лунного календаря на рост и развитие растений в целом.