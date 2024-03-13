Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.14 комментариев
Замглавы МИД Галузин обсудил в Анкаре украинский кризис
Заместители министров иностранных дел России и Турции Галузин и Ачкапар обсудили в Анкаре украинский кризис
Замглавы МИД России Михаил Галузин встретился в Анкаре с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Ачкапаром, обсудив с ним украинский кризис, сообщило российское министерство.
Как сообщается на сайте МИД России, стороны обсудили перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Россия подчеркнула, что возглавляемый США «коллективный Запад» должен прекратить накачивать Украину оружием.
Также Москва указала на необходимость отказа Киева от «самозапрета на переговоры с Россией». Кроме того, Галузин подчеркнул, что Украина должна «трезво воспринимать новые геополитические реалии».
Обсуждались вопросы двусторонней повестки в связи с дальнейшим «углублением сотрудничества и конструктивного диалога между Москвой и Анкарой».
Галузин и Ачкапар «сопоставили взгляды на положение дел в Закавказье». Было заявлено о «важности процесса нормализации армяно-азербайджанских связей». Способствовать этому, по мнению участников переговоров, нужно «прежде всего в рамках региональных форматов».
Также были «даны оценки взаимодействию со странами Центральной Азии». Москва указала на «высокую динамику партнерства с государствами региона».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести мирный саммит по урегулированию конфликта на Украине, в котором примет участие Россия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «не видит представителей России на таком саммите».