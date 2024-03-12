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    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    29 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет

    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

    12 комментариев
    12 марта 2024, 14:33 • Новости дня

    На Западе рассказали о революционном российском оружии

    TNI: Созданная в СССР торпеда «Шквал» произвела революцию в подводной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Созданная во времена СССР ракета-торпеда ВА-111 «Шквал» стала самым инновационным видом подводного оружия, пишет The National Interest.

    В публикации говорится, что торпеда «Шквал» развивает скорость до 200 узлов, благодаря ракетному двигателю и феномену суперкавитации она произвела революцию в подводной войне, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что «Шквал» испаряет воду в пар в носовой части, создает газовый пузырь, благодаря чему снижается сопротивление и в разы увеличивается скорость.

    Ранее военный обозреватель Крис Осборн заявил, что ВА-111 «Шквал»  представляет угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил США.

    До этого американские СМИ назвали торпеду «Шквал» оружием, которое позволит России «покорить мир».

    11 марта 2024, 18:57 • Новости дня
    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО

    Эксперт Крапивник: ВС России могли уничтожить около 30 бойцов из стран НАТО вместе с ЗРК Patriot

    Названо число ликвидированных вместе с Patriot военных НАТО
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Больше трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии, могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot в районе Покровска, они обслуживали установки, сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

    Военный эксперт объяснил, что обычно для обслуживания двух пусковых установок ЗРК Patriot необходимо от 20 до 30 человек, при этом, с большой долей вероятности, уничтоженные комплексы обслуживали военные США, пишет «Московский комсомолец».

    Крапивник не исключил, что на месте были и военные из других стран НАТО. По его словам, ЗРК Patriot эксплуатируются немцами. Есть также вероятность, что там были и военные из Британии.

    Ранее обозреватель Дэвид Экс, комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли». Украинские военные эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в ДНР произошло из-за предательства.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.

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    11 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России

    Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий

    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала строительство трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров, сообщил в понедельник Владимир Зеленский.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал по итогам проведения ставки с военными, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах строительства новых оборонных рубежей. По его словам, начато строительство укреплений в три полосы протяженностью 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Американские СМИ сообщали, что ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрнаступательным действиям.

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    12 марта 2024, 08:19 • Новости дня
    ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Марочко: ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев наращивает группировку сил в Волчанске, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в последние дни зафиксировано наращивание группировки ВСУ в Волчанске, находящемся на расстоянии 10 км от Шебекино в  Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что увеличивается количество как боевиков, так и техники.

    Он рассказал также, что ВС России наносят удары по выявленным целям, а украинские военные продолжат придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой, размещая личный состав по гражданским объектам.

    Ранее ВС России поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области.

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    12 марта 2024, 03:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле

    РИА «Новости»: Нефтебаза в Орле загорелась после атаки украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар начался на нефтебазе в Орле после того, как в резервуар с нефтепродуктами врезался украинский беспилотник.

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», – приводит агентство слова собеседника.

    Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются.

    В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле произошло «падение БПЛА».

    «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», – написал Клычков в своем Telegram-канале

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    12 марта 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области

    Минобороны: Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

    Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, сообщили в Минобороны России.

    На борту самолета, по данным российского военного ведомства, находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров, передает ТАСС.

    Причиной крушения, по данным Минобороны, стал пожар одного из двигателей при взлете воздушного судна.

    В Минобороны уточнили, что крушение произошло во вторник около 12.00 мск.

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    12 марта 2024, 12:48 • Новости дня
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    Армия и ФСБ пресекли попытку ВСУ вторгнуться на территорию России с трех направлений
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

    Попытку вторжения на российскую территорию предприняли около 3.00. Предварительно начался интенсивный обстрел гражданских объектов, после чего украинская сторона при помощи танков и бронемашин пыталась вторгнуться на российскую территорию на трех направлениях – в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    В результате самоотверженных действий российских военных все украинские атаки были отражены, а по противнику были нанесены авиаудары, удары ракетными войсками и артиллерией.

    Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены. Российская госграница нарушена не была, подчеркнули в Минобороны.

    Как уточнили в военном ведомстве, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были уничтожены порядка 60 украинских террористов, под Нехотеевкой – три танка и БТР, а в районе Сподарюшино – два танка.

    Также сообщается, что с 8.00 до 8.25 мск были отбиты атаки украинских ДРГ, которые пытались прорваться на приграничную территорию в Курской области, в районе поселка Теткино. Противник понес потери и был отброшен, уточнили в военном ведомстве.

    Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

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    11 марта 2024, 20:55 • Новости дня
    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину

    Столтенберг призвал Макрона советоваться с НАТО по вопросу отправки войск на Украину

    Макрону посоветовали посовещаться с НАТО перед отправкой войск на Украину
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не планирует направлять войска на Украину, по важным вопросам союзникам надо консультироваться с альянсом и его членами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    В ответ на вопрос Reuters о том, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, заявляя, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину, Столтенберг заявил, что альянс и его союзники не являются стороной конфликта, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что необходимо приходить к единому подходу по таким важным темам, потому что они имеют значение для всех. По его словам, отправка отдельными странами НАТО войск на Украину не повлияет на весь альянс.

    Также он не согласился с заявлением папы римского о «белом флаге». Столтенберг считает, что для достижения мирного решения путем переговоров нужно «поставлять военную помощь Украине». Глава НАТО во время своего выступления заявил, что «победой Украины» может считаться сохранение ее государственности.

    Ранее Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России.

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    12 марта 2024, 07:40 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области

    Пожар начался в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотников ВСУ

    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар вспыхнул в Кстовской промзоне Нижегородской области после того, как украинские беспилотники атаковали объект, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    «На объект топливно-энергетического комплекса совершена атака беспилотников», – написал Никитин в своем Telegram-канале.

    В данный момент на месте работают спецслужбы, задействованы все силы и средства для локализации возгорания на установке по переработке  нефти. В тушении огня также задействовали пожарный поезд.

    Губернатор подчеркнул: по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

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    12 марта 2024, 12:26 • Новости дня
    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков

    ФСБ опровергла сообщения о заходе украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области

    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

    Как сообщили в ЦОС ФСБ России, распространяемая в соцсетях информация о том, что украинские вооруженные формирования якобы вторглись в некоторые приграничные населенные пункты, не соответствует действительности.

    В спецслужбе сообщили также об уничтожении более 100 человек живой силы противника при попытках вооруженных формирований Украины пересечь границу в Белгородской и Курской областях, передает ТАСС.

    Там уточнили, что с 10 марта было предпринято несколько таких попыток. В результате, помимо живой силы, уничтожены шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц бронемашин и опорный пункт ВСУ.

    Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ во вторник пыталась проникнуть на территорию Курской области, атаку отбили.

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    12 марта 2024, 08:46 • Новости дня
    В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS

    Киевского политика Лапина возмутило уничтожение HIMARS ударом российской ракеты

    В Киеве возмутились из-за уничтожения Россией HIMARS
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России уничтожили HIMARS, так как украинская система РЭБ не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник, заявил киевский политик Игорь Лапин.

    По его словам, HIMARS вышел на позицию и стоял там около получаса, что дало возможность навести ракету, которая прилетела точно в цель, передает РИА «Новости».

    Лапин добавил: этот факт говорит о провале радиоэлектронной разведки, что является серьезной проблемой.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Авдеевском направлении ВС России уничтожили свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams, 34 бронемашины, 20 орудий полевой артиллерии, американскую РСЗО HIMARS и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

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    12 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силовики были готовы к провокациям ВСУ в преддверии выборов

    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украине важно было показать Западу, что ВСУ якобы способны сорвать выборы в России. Однако в Москве были готовы к подобному развитию событию, поэтому в регионах с наибольшими рисками были предприняты дополнительные меры безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ на территорию Курской области.

    «С военной точки зрения попытка прорыва в Курской и Белгородской областях – глупая затея. И сама по себе затея преследует исключительно политические цели. ВСУ намеревались совершить провокацию перед президентскими выборами в России. Вероятно, противник хотел захватить какой-то избирательный участок и удерживать его несколько дней», – рассуждает военный аналитик Михаил Онуфриенко

    «Так ВСУ могли бы продемонстрировать Западу, что способны нанести России ущерб, сорвать голосование. Но в Киеве будто не учли, что мы ждали подобных провокаций», – добавляет собеседник.

    «Российское военное командование заранее побеспокоилось о подводе дополнительных сил и усилило наблюдение за границей. Более того, судя по имеющимся данным, по противнику был нанесен удар самыми разными типами вооружения», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», – заявил он. По словам Старовойта, ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области.

    Кроме того, минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку беспилотниками на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО над Курской областью были сбиты 11 беспилотников, еще семь – над Белгородской областью. Всего же средства ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов над семью регионами. Кроме того, во вторник утром пресечена попытка ВСУ ударить по Белгородской области из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У».

    Отраслевой Telegram-канал WarGonzo также отмечал, что на границе с регионом активизировались боевые действия. В сообщении со ссылкой на источники в силовых структурах области говорится, что попытка прорыва границы была предпринята со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, движение началось примерно в 3:00 мск. Противник якобы действовал несколькими вооруженными группами на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

    Кроме того, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской области. Атака развернулась в районе населенного пункта Теткино. Первый бой начался примерно в 8:00 утра, передают авторы проекта. «Противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад», – также пишут эксперты. По данным WarGonzo, «неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью». Отметим, что официально информация WarGonzo пока не подтверждалась.

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    11 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения

    МО: Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения

    Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения
    @ Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыл на рейд порта Чехбехар Исламской Республики Иран для участия в совместных военно-морских учениях «Морской пояс безопасности-2024», сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ведомства, российский гвардейский ракетный крейсер «Варяг», модернизированный до фрегата большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников», два боевых корабля и судно снабжения ВМС Китая, а также более десяти кораблей, катеров, судов обеспечения и три вертолета ВМС Ирана примут участие в совместном военно-морском учении «Морской пояс безопасности-2024», передает ТАСС.

    Там уточнили, что практическая часть учений пройдет в акватории Оманского залива Аравийского моря. Главной целью маневров заявлена отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

    Ранее лрейсер «Варяг» отразил налет «противника» в Аравийском море.

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    12 марта 2024, 03:37 • Новости дня
    «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион

    «Исламское сопротивление Ирака» заявило о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион с помощью беспилотника

    «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион
    @ Андрей Широков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что его сторонники с помощью беспилотника атаковали израильский международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Накануне вечером «бойцы «Исламского сопротивления Ирака» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в глубине узурпаторского образования», – приводит заявление движения ТАСС.

    При жтом подтверждения атаки со стороны Израиля пока не поступало.

    Отмечается, что шиитские формирования в Ираке усилили активность в регионе на фоне эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

    В частности, ополченцы стали регулярно атаковать американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников.

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    11 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Замглавы Минобороны стал генерал-лейтенант Булыга
    Замглавы Минобороны стал генерал-лейтенант Булыга
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению (МТО) назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, сообщило ведомство в понедельник.

    Замминистра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение ВС России, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что до этого генерал был в должности заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

    Ранее пост заместителя министра обороны России по МТО занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. Он вновь назначен на должность заместителя директора Росгвардии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    «Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался как временный. От генерала требовалось применить успешный опыт Росгвардии по выстраиванию четких логистических потоков», – отметил депутат. Он подчеркнул, что возвращение Кузьменкова в Росгвардию «означает, что он успешно справился с поставленными задачами».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

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    12 марта 2024, 09:21 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком «арийце»

    Украинский пленный Водян: на стороне ВСУ воюет опытный «ариец» из ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные наемники в ВСУ на боевые задания не берут украинцев, а в одной из бригад служат опытные специалисты из стран НАТО, включая одного «истинного арийца» из Германии, заявил украинский военнопленный Юрий Водян.

    По его словам, иностранные наемники выполняли боевые задачи лишь со своими командирами и очень редко брали на операции украинских военных, передает РИА «Новости».

    Водян рассказал, что служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, в плен попал в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР.

    Он отметил, что в этой бригаде служили по контракту с ВСУ наемники из Австралии, Германии, Польши, Британии, США, которые не скрывали, что уже повоевали у себя в своей стране, а на Украину приехали набраться опыта и денег подзаработать.

    Ранее под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов Сезара Ожара.

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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