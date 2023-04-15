В США назвали российскую торпеду «Шквал» угрозой американским кораблям

Эксперт рассказал, как Россия вышла на рекордные показатели экспорта нефти

Эксперт Юшков: Индия, Северная Африка и Китай позволили России нарастить экспорт нефти

Россия увеличила экспорт нефти, несмотря на сокращение добычи и потолок цены. Главными покупателями углеводородов остаются Китай и Индия, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее Международное энергетическое агентство сообщило о рекордном с апреля 2020 года экспорте нефти из России – до 8,1 млн баррелей в сутки.

«Сложно сказать, насколько эти данные достоверны, Россия сейчас не публикует официальную статистику. Но если это так, значит наш экспорт нефти и нефтепродуктов наладился. Россия вынуждена предоставлять скидки на них, но за счет этого наше предложение на рынке становится популярным. Проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов, а также с судами для их вывоза у России сейчас нет», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

«У нас было снижение экспорта сразу после введения санкций, когда в декабре прошлого года заработало эмбарго ЕС и был введен так называемый потолок цен. Но к марту эта проблема была решена», – напомнил собеседник.

«Также Россия приняла решение о снижении объемов добычи нефти. Но в первую половину марта сокращения не было, оно началось только к концу месяца. Тем не менее на экспорт это не повлияло», – отметил он.

«Что касается конкретных импортеров наших ресурсов, то российскую нефть активно покупает Индия, Китай и страны Северной Африки. Их совместные действия позволили увеличить экспорт черного золота. При этом Китай стоит на первом месте по трубопроводным поставкам российской нефти, а Индия – по морским. Впрочем, с апреля экспорт, вероятно, снизится – начнет сказываться сокращение объемов добычи», – спрогнозировал аналитик.

Ранее стало известно о том, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте стал самым высоким с апреля ковидного 2020 года. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Общий объем поставок вырос на 0,6 млн баррелей в сутки – до 8,1 млн баррелей в сутки, сообщает РИА «Новости».

Доходы, которые Россия, по оценке МЭА, могла получить от нефтяных поставок, к предыдущему месяцу выросли на млрд долларов – до 12,7 млрд, но оказались на 43% ниже, чем год назад.

По данным Минфина, в первом квартале 2023 года нефтегазовые доходы России сократились на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло на фоне снижения объемов и низких цен на Urals (менее 50 долларов за баррель), что привело к сокращению сборов по НДПИ и по экспортной пошлине.

Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, судя по всему, это пиковый минимум, который скоро будет пройден. Потому что Россия налаживает логистику и поставки нефти и нефтепродуктов из Европы в Азию. Кроме того, цены на нефть снова начали расти после решения ОПЕК+ сократить добычу. Также сокращается ценовой разрыв между мировой ценой и стоимостью российской Urals.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД