Американские СМИ назвали оружие, которое позволит России «покорить мир»

Уникальное российское оружие способно перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, пишет американский военно-политический журнал National Interest.

Речь в статье идет о подводной торпеде «Шквал». Авторы напоминают, что о ней стало только в середине 1990-х годов, несмотря на то, что торпеду изобрели в советское время.

В период холодной войны надводные или подводные объекты могли развивать скорость не более 50 узлов, однако «Шквал» стал исключением – он разгонялся до 200 узлов (370 километров в час). В отличие от остальных торпед, снаряд приводится в движение ракетным двигателем, передает РИА «Новости».

NI подчеркивает, в арсенале США нет ничего подобного.

Разработчикам удалось значительно снизить сопротивление торпеды с водой благодаря режиму суперкавитации, при котором вокруг снаряда образуется пар. Таким образом «Шквал» движется в кавитационной полости или паровом пузыре. Торпеда оснащена ядерной боеголовкой, которая гарантированно уничтожает цель, объясняет издание.

По мнению автора статьи, «суперкавитирующая торпеда» позволит «в одночасье покорить весь мир».

Такие торпеды очень шумные и потенциально выдают локацию запустившего ее судна, однако скорость в 200 узлов и ядерная боеголовка полностью перекрывает этот недостаток в условиях морского боя.

«Всего одно инновационное решение может кардинально изменить баланс сил в бою», – заключает автор публикации.

Ранее разработчик «Шквала» пообещал, что скорость ракеты еще возрастет.