Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Военкоматы на Украине будут работать круглосуточно
Украинские военкоматы будут работать круглосуточно, следует из нового постановления правительства Украины.
Как говорится в документе, в ходе мобилизации и действия военного положения военкоматам предоставляется право круглосуточно рассматривать дела по административным правонарушениям и налагать административные взыскания, передает «Страна.ua».
Помимо этого, военкоматам разрешается организовывать с определенной периодичностью проведение медосмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов. Также военоматы в круглосуточном режиме будут вести учет транспортных средств, предназначенных для передаче армейским и иным подразделениям в ходе мобилизации и военное время.
Ранее Верховная рада приняла в первом чтении закон о мобилизации, ужесточающий правила мобилизации украинцев, в частности предполагается введение электронных повесток и возможность ограничения прав уклонистов.