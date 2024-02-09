Военкоматы на Украине будут работать круглосуточно

Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

Tекст: Денис Тельманов

Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей.

Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

«У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.