Украинское посольство стало открыто набирать наемников в Париже

Дипломат Мешков: Париж игнорирует запросы по набору наемников дипмиссией Украины

Tекст: Ольга Никитина

Мешков сказал РИА «Новости», что соответствующая публикация посольства Украины в Париже остается на официальном сайте дипломатического представительства, а также на его страницах в социальных сетях. В сообщении описаны навыки кандидата, приложена длинная анкета, уточнил он, добавив, что французская сторона в последнее время мало думает о дипломатии и ответов не дает.

Баннер со словами «Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас» размещен на главной странице посольства Украины во Франции. Иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет призывают «присоединиться к международному легиону обороны Украины». В анкете спрашивается об опыте участия в боевых действиях и про уровень владения оружием.

Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

