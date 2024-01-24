Песков: Французские наемники есть на Украине, это подтверждается надежной информацией

Tекст: Ольга Никитина

Также представитель Кремля обратил внимание на заявления представителей Франции о том, что власти не могут ничего сделать с теми, кто желает принять участие в бойне на Украине.

«Мы сожалеем в этой связи», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее сообщалось, что более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации.

