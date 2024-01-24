Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
Песков: Французские наемники есть на Украине
Песков: Французские наемники есть на Украине, это подтверждается надежной информацией
Москва настаивает на том, что располагает надежной информацией о том, что французские наемники находятся на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также представитель Кремля обратил внимание на заявления представителей Франции о том, что власти не могут ничего сделать с теми, кто желает принять участие в бойне на Украине.
«Мы сожалеем в этой связи», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее сообщалось, что более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации.