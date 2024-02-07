  • Новость часаБайден заявил об отчаянном положении Украины
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    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»
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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории России и Белоруссии

    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

    21 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    11 комментариев
    7 февраля 2024, 00:20 • Новости дня

    Белый дом отверг обвинения в попытках помешать интервью Карлсона с Путиным

    Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер отвергла обвинения в попытках Белого дома помешать интервью Карлсона с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не пыталась помешать журналисту Такеру Карлсону взять интервью у президента России Владимира Путина.

    «Абсолютно нет», – заявила Жан-Пьер, комментируя обвинения, которые высказал Карлсон, передает РИА «Новости».

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России состоится в ближайшее время. При этом он заявил, что администрация Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина.

    6 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

    О том, что интервью состоялось, сообщило американское издание Newsweek, передает «Газета.ru».

    Карлсон – бывший ведущий Fox News и экс-директор «Голоса Америки» (внесен Минюстом в список иноагентов). В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News по соглашению сторон – с тех пор он выкладывает выпуски своей программы в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Карлсон регулярно выражал симпатию президенту Путину. А после начала СВО заявил, что у России были на то свои причины.

    Ранее сообщалось, что Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России. Американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали об опасениях Вашингтона относительно интервью Карлсона с Путиным.

    В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    6 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

    О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это», – передает ТАСС.

    Карлсон записал видеообращение на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

    При входе на главную страницу сайта Карлсона открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда оно будет опубликовано.

    Карлсон объяснил свое решение тем, что конфликт между Россией и Украиной продолжается два года и «меняет весь мир», а у жителей США «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе» – ни в России, ни на Украине.

    Он сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала «никаких денег от какой-либо группы или правительства». Подчеркивается, что интервью можно будет посмотреть бесплатно. Как отметил Карлсон, «каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования».

    Карлсон поблагодарил Илона Маска, обещавшего «не скрывать и не блокировать это интервью», которое будет опубликовано в соцсети X. При этом Карлсон считает, что власти стран Запада, «наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах». По его мнению, западные правительства «боятся информации, которую не могут контролировать».

    Карлсон пожаловался на то, что администрация президента США Джо Байдена дважды пыталась помешать его попыткам взять интервью у Путина. «Почти три года назад администрация Байдена противозаконно шпионила за нашими смс, а затем слила их содержание своим прислужникам в новостных медиа», – рассказал он. Карлсон уверен, что такие действия были предприняты с целью «остановить интервью Путина», которое планировалось. «В прошлом месяце, и мы в этом вполне уверены, они сделали прямо то же самое вновь, но в этот раз мы все равно приехали в Москву», – сообщил Карлсон.

    Он заявил, что «свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить во что верим». Карлсон выразил уверенность, что данное право «не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме», но американские власти «пытаются».

    Также Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Публикация Карлсона в соцсети с объявлением об интервью за час набрала 5 млн просмотров.

    Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.

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    6 февраля 2024, 07:44 • Новости дня
    Байден заявил о недавней встрече с покойным Миттераном

    Байден заявил о недавней встрече со скончавшимся почти 30 лет назад Миттераном

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что недавно разговаривал с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году.

    Как рассказал Байден, после избрания президентом США он отправился на саммит G7 в Великобританию, где заявил, что «Америка вернулась». «И Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции, посмотрел на меня и сказал: «Надолго вы вернулись?» – приводит его слова РИА «Новости».

    В расшифровке мероприятия, подготовленной сотрудниками администрации США, фамилия Миттерана зачеркнута, указывается, что Байден имел в виду действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

    Результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports, свидетельствуют, что почти две трети граждан США (59%) считают, что умственные способности Байдена демонстрируют снижение. Треть опрошенных не согласилась с таким мнением.

    Опрос проводился 28–30 января, в нем приняли участие 943 совершеннолетних гражданина США, которые высказали намерение голосовать на президентских выборах. Погрешность результатов оценивается примерно в три процентных пункта.

    Напомним, 81-летний Байден, который стал самым пожилым президентом США, часто попадает в курьезные ситуации из-за своих оговорок.

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    6 февраля 2024, 12:57 • Новости дня
    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

    Глава МИД России Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В странах Глобального Юга укрепляется понимание, что никто не застрахован от «государственного бандитизма» в экономике со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что большинство государств Глобального Юга, все те страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые проводят самостоятельный внешнеполитический курс и руководствуются, прежде всего, национальными интересами, не поддерживают антироссийские шаги, передает ТАСС.

    Укрепляется понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему страны Африки видят в России флагмана Глобального Юга.

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    6 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Байден заявил об отчаянном положении Украины

    Байден посетовал на отчаянное положение Украины и отказался идти на уступки республиканцам

    Байден заявил об отчаянном положении Украины
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина находится в отчаянном положении, заявил президент США Джо Байден, добавив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.

    «Я в моем украинском галстуке и с украинским значком, потому что они (Украина) сейчас в отчаянном положении», – заявил Байден, выступая в галстуке желтого и синего цветов, на его пиджак был приколот значок с флагами США и Украины. Он заявил, что «каждая неделя, каждый месяц» без получения Украиной помощи от США означают, что у украинских войск остается меньше вооружений и «инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», передает ТАСС.

    Байден выразил уверенность, что США «не могут теперь уйти», поскольку на это рассчитывает президент России Владимир Путин. Поддержку предлагаемого Байденом законопроекта о помощи Украине президент США назвал «противостоянием Путину», а возражения против документа, по словам Байдена, «играют на руку» российскому лидеру. Президент США подчеркнул, что «ставки в этой борьбе выходят далеко за рамки Украины».

    Говоря о пакетном законопроекте Сената США по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на американской границе, Байден сказал, что прежде «республиканцы просили именно об этом», но теперь не хотят «обращать на это внимания». Он призвал прекратить «играть в игры», пока мир наблюдает за США, и не позволять «мелочной межпартийной» борьбе мешать выполнению американских обязательств.

    Когда Байдена спросили, готов ли он в случае провала законопроекта рассмотреть возможность поддержать отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю, президент США сказал, что «не станет уступать сейчас». Однако Байден признал, что поддерживаемый им законопроект, вероятно, «даже не попадет на голосование в Сенате».

    Байден обвинил в этом позицию бывшего американского президента Дональда Трампа: «Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения <...>, даже если это поможет стране». Байден заявил, что Трамп «обращался к республиканцам в Палате представителей и Сенате, угрожал им и пытался запугать», причем республиканцы «похоже, уступают». Он призвал членов Республиканской партии «продемонстрировать американскому народу твердость духа».

    «Я призываю Конгресс провести этот законопроект и представить его мне на стол немедленно», – сказал Байден. Он посетовал, что действия конгрессменов «не соответствуют действиям великой страны», передает РИА «Новости».

    Президент США выразил уверенность, что законопроект Сената стал бы самым жестким миграционным законом в истории страны. По его словам, речь идет о «наиболее справедливых основных реформах в иммиграционной системе».

    Байден сказал, что в ходе предвыборной кампании собирается настаивать на том, что Трамп несет ответственность за кризис на южной границе страны, если законопроект не будет одобрен: «Изо дня в день в период до ноября американцы будут узнавать о том, что единственная причина отсутствия безопасности на границе – это Дональд Трамп и его MAGA-друзья».

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, есть ли у Белого дома «план Б» на случай провала законопроекта Сената. Она заявила, что конгрессменам необходимо проголосовать по действующему документу.

    Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел признал, что не видит «реальных шансов» провести через Конгресс законопроект.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов. В Палате представителей США выступили против законопроекта, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что будет рассмотрен отдельный проект закона о помощи Израилю, но Белый дом уже пригрозил наложить вето на такой законопроект.

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    6 февраля 2024, 08:10 • Новости дня
    Американского журналиста Карлсона пригласили в Крым

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить Крым, лично понаблюдать за динамичным развитием полуострова и познакомиться с жителями региона.

    Гемпель напомнил РИА «Новости», что за последние десять лет Крым посещали иностранные общественные и политические деятели, журналисты из-за рубежа.

    Крым, подчеркнул он, открыт для гостей, которые хотят рассказать миру объективную правду о жизни крымчан и их пути домой – в Россию.

    Ранее Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

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    6 февраля 2024, 03:08 • Новости дня
    Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

    Небензя не поверил в «благоразумие истеблишмента» США и обвинил Вашингтон в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

    Небензя обвинил США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке
    @ Aaron Allmon/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Авиаудары США по Ираку и Сирии рассчитаны «на дальнейшее разжигание конфликта» на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Постпред России на заседании Совета Безопасности заявил, что США продемонстрировали «агрессивную сущность» своей политики на Ближнем Востоке «и полное пренебрежение Вашингтоном норм международного права», передает ТАСС.

    Небензя заявил, что США «не ищут и никогда в реальности не искали решений проблем в регионе», а лишь хотят «любой ценой сохранить свое доминирующее положение в мире», ради этого готовы «тушить огонь бензином и обострять хронические противоречия на Ближнем Востоке в той степени, в которой это выгодно их израильскому союзнику». По его словам, не стоит рассчитывать на «благоразумие американского истеблишмента».

    Небензя заявил, что от замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло «услышали немало словесной эквилибристики, но не услышали самого главного – безусловного осуждения нарушений международного права со стороны Соединенных Штатов и Великобритании», передает РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что США нанесли удары по «позициям вооруженных сил САР на востоке страны», где сирийские военные «продолжают упорную борьбу с недобитыми» членами террористической организации «Исламское государство», «которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство».

    Удары США по Ираку и Сирии являются попыткой подправить провальный имидж нынешней американской администрации перед президентскими выборами, заявил Небензя.

    Напомним, заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд утверждает, что американские авиаудары по Ираку и Сирии были «необходимыми и пропорциональными», Вашингтон таким образом якобы реализовал свое «право на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

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    6 февраля 2024, 04:54 • Новости дня
    Байден обратился к спикеру Палаты представителей США в связи с поддержкой Киева

    Байден призвал спикера Палаты представителей США Джонсона «уделить внимание» законопроекту о поддержке Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден обратился к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону с призывом «уделить внимание» законопроекту о поддержке Украины и Израиля.

    Байден заявил, что Джонсону нужно «уделить внимание тому, что делает Сенат», и достигнутым сенаторами «двухпартийным договоренностям». Он подчеркнул. что первое процедурное голосование в верхней палате Конгресса пройдет в среду, передает ТАСС.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов. В Палате представителей США выступили против законопроекта, Джонсон сообщил, что будет рассмотрен отдельный проект закона о помощи Израилю, но Белый дом уже пригрозил наложить вето на такой законопроект.

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    6 февраля 2024, 02:42 • Новости дня
    Белый дом пригрозил наложить вето на законопроект о помощи США Израилю

    Белый дом заявил о готовности Байдена наложить вето на отдельный законопроект о помощи Израилю

    Белый дом пригрозил наложить вето на законопроект о помощи США Израилю
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден наложит вето на законопроект, который предлагает выделить Израилю помощь отдельно от поддержки Украины и решения вопроса о защите границ США, заявило административно-бюджетное управление Белого дома.

    Подчеркивается, что Белый дом призывает Конгресс США не поддерживать этот законопроект. В администрации США считают данную инициативу «политической уловкой», которую необходимо «отвергнуть». Конгресс, по мнению Белого дома, должен предоставить Байдену «двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности», передает ТАСС.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов, причем более половины (60,06 млрд долларов) – это помощь киевскому режиму. В Палате представителей США выступили против законопроекта. Спикер Майк Джонсон сообщил, что Палата представителей рассмотрит отдельный проект закона о помощи Израилю.

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    6 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    В США решили депортировать прилетевшего без паспорта россиянина

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд в США приговорил 46-летнего гражданина России и Израиля Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, к 93 дням лишения свободы и возмещению 2 тыс. 174 долларов авиакомпании. Мужчина будет депортирован, а до тех пор останется под стражей иммиграционной службы.

    Обвинение просило для Очигавы, у которого есть докторская степень, шесть месяцев ареста, поскольку тот «не раскаялся» в своем поведении. При этом мотивов россиянина суд так и не смог установить. Срок, назначенный судом, Очигава уже отбыл в ожидании решения по своему делу, пишет РБК со ссылкой на Los Angeles Times.

    Мужчина, как сообщила сторона защиты, пережил «ряд личных трагедий», и заверила, что у Очигавы нет криминального пришлого.

    По данным суда, Очигава вошел в терминал аэропорта Копенгагена вслед за другим туристом, сделав вид, что сканирует талон. Сотрудники воздушной гавани заметили его и предписали ждать в терминале, однако мужчина проскользнул через выход на посадку за одним из пассажиров и занял свободное место в самолете.

    В Лос-Анджелесе он сообщил сотрудникам аэропорта, что паспорт забыл в самолете и представился вымышленным именем «Сергей Шломо». В списках пассажиров такого имени не было. Только осмотрев его телефон, служба безопасности смогла узнать его данные.

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    6 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и глава Верховного суда обсудили применение цифровых технологий

    Путин и председатель ВС России Лебедев обсудили применение цифровых технологий в работе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев обсудили использование цифровых технологий в работе органов судебной системы, в том числе работу государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие».

    Путин отметил, что ВС много делает для решения вопроса доступности органов судебной системы для россиян. «Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Президент отметил, что в связи с этим возникает вопрос, связанный с защитой этой информации.

    В свою очередь Лебедев доложил о работе ГАС «Правосудие». По его словам, число обращений пользователей за год составляет около 11 млрд. Председатель ВС отметил, что граждане активно пользуются этой системой.

     «Здорово!» – оценил Путин. На встрече также обсуждались меры, направленные на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики.

    Напомним, в прошлом году Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

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    6 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    В Турции заявили о важности предстоящего визита Путина

    Глава МИД Турции Фидан: Визит Путина важен с точки зрения сверки часов по актуальным темам

    Tекст: Ольга Никитина

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию, который ожидается в ближайшее время, важен для Анкары с точки зрения обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что России и Турции важно продолжать диалог по многими темам, включая Черное море, вопросы зерновой сделки и ситуации на Украине. По его словам, по этим направлениям важно регулярно сверять часы, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что визит Путина в Турцию ожидают 12 февраля.

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    6 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле обозначили темы визита Путина в Турцию

    Песков: Во время визита Путина в Турцию стороны обсудят все аспекты торговых отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Все аспекты торговых отношений России с Турцией будут обсуждаться в ходе визита российского президента Владимира Путин в республику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У него утончили, будут ли обсуждать в ходе визита Путина проблемы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба, передает ТАСС.

    Песков ответил, что «торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться».

    Представитель Кремля подчеркнул, что Турция является важным торгово-экономическим партнером России.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что визит Путина в Турцию должен состояться 12 февраля.

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    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

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    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией

    Вот уже несколько месяцев всю Финляндию сотрясают масштабные забастовки, и во вторник как раз начинается очередная. Протестуют все – и транспортники, и студенты, и работники почты, и коммунальщики. Миллионы финнов недовольны урезанием пособий, уменьшением зарплат и ухудшением условий труда. И все это прямо связано с обрушением экономических связей с Россией. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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