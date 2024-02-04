Среди десятков погибших при ударе ВСУ по Лисичанску оказался ребенок

Минздрав ЛНР: Среди 28 погибших в Лисичанске 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, погибли один ребенок, девять женщин и 18 мужчин, передает ТАСС.

Пащенко добавила, что шесть пострадавших в результате обстрела ночью переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в отделениях.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах удара по пекарне в Лисичанске.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек.