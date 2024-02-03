Врачу запретили определенные действия за насмешку над сыном погибшего на СВО

Суд запретил педиатру определенные действия за насмешку над сыном погибшего в СВО

Tекст: Вера Басилая

В деле педиатра Буяновой говорится, что ей вменяется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Следствие требовало ареста для врача, но суд решил наложить запрет на определенные действия, передает ТАСС.

Суд запретил Буяновой общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача.

О высказываниях педиатра московской поликлиники рассказала 34-летняя Анастасия, которая пришла на прием с двумя детьми. Когда один из них раскапризничался, мать объяснила: «У нас папу на СВО убили. И он тяжело переживает потерю отца».

На что, по словам Анастасии, педиатр ответила: «Ну, милочка, чего же вы хотите, ваш муж был законной целью Украины».