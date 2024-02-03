  • Новость часаВызванный в МИД Южной Кореи посол России раскритиковал заявления Сеула об СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина угодила на скамью подсудимых в Гааге
    В Кремле ответили на угрозы Нуланд «милыми сюрпризами на поле боя»
    Названо предполагаемое число батарей Patriot у ВСУ
    Биковича сняли с сериала «Белый лотос» после претензий МИД Украины
    Южная Корея выразила протест России из-за слов Захаровой
    На Украине заявили о намерении отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы
    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    Эксперт: США плохо продумали удар по объектам в Сирии и Ираке
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник Российская наука должна стать суверенной

    Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    13 комментариев
    3 февраля 2024, 14:28 • Новости дня

    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов

    Эксперт Мураховский: Все танки должны быть оснащены всеракурсными подавителями FPV-дронов

    Эксперт поднял вопрос об оснащении российских танков всеракурсной защитой от дронов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерству обороны стоит задуматься над тем, чтобы все гусеничные машины были оснащены всеракурсными подавителями FPV-дронов, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

    Эксперт отметил, что  цена нового танка «зашкаливает» за 400 млн рублей, при такой стоимости он имеет все возможности для оснащения всеракурсной защитой от дронов.

    «Есть ли модуль помех на полосу 700-2700 МГц? Есть, в Китае стоит 3000 USD. Думается, пора Минобороны задуматься над тем, что все наши гусеничные машины должны оснащаться всеракурсными подавителями FPV-дронов», – написал в своем Telegram-канале Мураховский.

    Президент Владимир Путин на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» сообщил, что из ежедневных разговоров с военными знает о важности БПЛА на передовой.

    «Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», – передает ТАСС слова Путина.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, какие возможности небольших дронов раскрыла СВО и как российской армии создать эффективную защиту от БПЛА противника.

    2 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    BI: Экспериментальное оружие ВСУ раскрыло России уязвимость НАТО

    BI: Экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало России уязвимость НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское экспериментальное оружие – гибридные системы противовоздушной обороны FrankenSAM – раскрыли российским военнослужащим «огромный пробел» в арсенале Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    По словам американского полковника морской пехоты в отставке Марка Канциана, использование ВСУ такого оружия показало, что страны НАТО, включая США, испытывают нехватку наземных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Business Insider.

    Военный эксперт издания также отметил, что ведение боевых действий со стороны России говорит о том, насколько НАТО, если хочет быть готовым к будущим конфликтам, нуждается в этих видах оружия.

    В декабре сообщалось, что США предоставили Украине технические данные для начала местного производства некоторых систем FrankenSAM, позволяющих запускать американские ракеты с установок советского производства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов».

    Коментарии (3)
    2 февраля 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    Путин рассказал о подвиге танкиста, который не бросил подбитый танк
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.

    Участница встречи Елена Николаева рассказала президенту о своих разработках огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов. «Вы сейчас сказали, что, когда машина горит или танк – танк тоже машина, – тушить нечего, надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее», – заявил Путин, обращаясь к Елене Николаевой, передает ТАСС.

    «Но я знаю другие случаи, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил, потом прицепил его к другому танку и вернул в часть, а потом на ремонтную базу. У нас и таких ребят много», – рассказал президент.

    Также президент поручил вице-премьеру – главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой и доложить по итогам.

    Ранее Путин рассказал, что нужно для успеха на поле боя.

    Коментарии (15)
    2 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки

    Путин заявил о популярности российских «Панцирей» на мировых рынках

    Путин: «Панцири» на международных рынках вооружений нарасхват, как горячие пирожки
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

    «Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование – на миллиарды долларов. Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности, конечно, сейчас мы все понимаем, заказов там под завязку. <…> «Панцири» – в высшей степени востребованы. Надо сказать, они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружений, нарасхват, как горячие пирожки», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

    Коментарии (32)
    2 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    Путин заявил о превосходстве российского оружия над западным
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    Путин отметил хорошие темпы и качество работы российского ОПК и заявил, что новейшее вооружение, производимое в России, превосходит натовское. А если сравнивать «современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда», добавил он.

    Глава государства сообщил, что в стране в десять раз выросло производство бронезащиты для военнослужащих, а качество и количество вооружения и амуниции обеспечивается в России хорошими, нужными стране темпами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, последние полтора года вся работы оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов специальной военной операции.

    «Форум собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции, вся работа, вся жизнь, которых в последние полтора года нацелена на то, чтобы поддержать наших ребят на передовой. Конечно, мы прежде всего думаем о них, о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья, чтобы обеспечить интересы России», – сказал Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС РФ.

    Коментарии (44)
    2 февраля 2024, 18:50 • Новости дня
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    Путин: Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью на 95%, а их морская составляющая – почти на 100%, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы!»

    «Сегодня у нас практически полностью, на 95% обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что таких же результатов надо добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. «И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит аналоги, произведенные в странах НАТО.

    Коментарии (36)
    2 февраля 2024, 08:51 • Новости дня
    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

    Захарова: Решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением

    Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику.

    Спикер МИД отметила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне, передает РИА «Новости».

    Захарова при этом выразила сомнения в том, что американцы предложили бы современную технику на внушительную сумму в обмен на, «как его называют в Эквадоре», «металлолом».

    Она подчеркнула, что такое решение принято под серьезным давлением заинтересованных лиц извне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».

    Коментарии (2)
    31 января 2024, 23:53 • Новости дня
    В Нижегородской области системы РЭБ обезвредили два беспилотника

    Два беспилотника ВСУ обезвредили системы РЭБ в Нижегородской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Два дрона Вооруженных сил Украины, двигавшиеся в сторону Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, были обезврежены системами РЭБ.

    «Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Отмечается, что аппараты двигались со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров. После перехвата дроны упали в лесопосадке недалеко от трассы, соединяющей село Чернуха и село Старые Ключищи.

    При этом у обоих летательных аппаратов боевая часть при ударе о землю не сработала. Повреждений и пострадавших пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город, было сбито более шести ракет.

    Коментарии (0)
    1 февраля 2024, 03:14 • Новости дня
    В Москву прибыли 195 освобожденных из плена ВСУ российских военных

    В Москву прибыли 195 российских военных, освобожденных из плена ВСУ в ходе обмена

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет с 195 российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Бойцы пройдут медицинский осмотр, после чего их отправят на лечение, сообщает телеканал «Звезда».

    Отмечается, что по данным Минобороны РФ, обмен российских военнослужащих на украинских состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

    Ранее Минобороны России показало кадры возвращения российских военнопленных на Родину.


    Коментарии (8)
    2 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: В оборонке создано более полумиллиона новых рабочих мест

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!»

    «Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест – более полумиллиона рабочих мест», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме «Все для победы!», пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

    Коментарии (4)
    1 февраля 2024, 06:44 • Новости дня
    Российские военные за ночь сбили пять украинских дронов в Курске и Белгороде

    Российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России.

    При этом над Курской областью был перехвачен и сбит один украинский дрон, над Белгородской – четыре, передает сообщение российского военного ведомства ТАСС.

    Сведений о разрушениях и пострадавших не приводится.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к городу Строителю, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

    Коментарии (7)
    31 января 2024, 22:30 • Новости дня
    США поставили отказ от С-400 условием возвращения Турции в программу F-35

    США поставили условием возвращения Турции в программу производства F-35 отказ от российской системы ПВО С-400

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией возможность ее возвращения в программу по производству американских истребителей F-35, но только при условии ее отказа от российских зенитных ракетных систем С-400, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Для Турции программа F-35 несовместима с использованием ракет С-300 или С-400... Если Турции удастся развеять наши опасения по этому поводу, то ее движение в направлении программы F-35 может быть восстановлено», – приводит слова Кирби ТАСС.

    Отмечается, что Турция была исключена из программы создания F-35 в 2019 году после того, как приобрела российские С-400. В стране производились часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для американских самолетов.

    Коментарии (0)
    1 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами решили показать за рубежом

    Российскую обновленную установку «Комар» для борьбы с морскими дронами представят за рубежом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Алмаз-Антей» впервые представит за рубежом на выставке в Саудовской Аравии модернизированную установку «Комар», предназначенную для борьбы с морскими дронами.

    Согласно сообщению пресс-службы корпорации, впервые за рубежом «Алмаз-Антей» представит модернизированную версию турельной установки «Комар» (3М47-03Э), эффективно показавшей себя в борьбе не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами, передает ТАСС.

    Там добавили, что новая функция появилась благодаря тому, что помимо ракет 9М342 типа «Игла-С» в состав установки вошли ракеты 9М1201 типа «Атака».

    Напомним, в 2021 году «Алмаз-Антей» впервые показал за рубежом ЗРС «Антей-4000».

    Коментарии (2)
    2 февраля 2024, 13:59 • Новости дня
    ОАК решила показать Су-75 Checkmate и МиГ-35 на выставке в Саудовской Аравии

    ОАК покажет самолеты Су-75 Checkmate и МиГ-35 на выставке в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии представит самолеты Су-75 Checkmate и МиГ-35.

    Согласно сообщению пресс-службы ОАК, на стенде Ростеха посетители смогут ознакомиться с продукцией ОАК, в частности с самолетами Су-75 Checkmate и МиГ-35, передает ТАСС.

    Там также отметили, что зрители смогут увидеть модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А, который является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, но принципиально отличается от предшественника усиленным крылом, новыми технологиям и двигателем ПС-90А-76. В ОАК добавили, что самолет вызывает большой интерес в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом.

    Ранее в пресс-службе госкорпорации сообщили, что Ростех на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии покажет более 100 разработок, включая тяжелый транспортник Ил-76МД-90А (Э) и танк Т-90МС.

    Коментарии (0)
    2 февраля 2024, 19:15 • Новости дня
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    Путин заявил о росте в пять раз производства танков в России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Производство танков в России выросло в пять раз с начала специальной военной операции, автомобильной техники – в семь раз, заявил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы!»

    «С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов, по средствам индивидуальной бронезащиты <…> увеличение произошло в десять раз, по автомобильной технике <…> – в семь раз, а вот по танкам – в пять. По танкам в пять раз – это приличный показатель», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%.

    Коментарии (4)
    31 января 2024, 23:01 • Новости дня
    Военный бюджет Германии достиг рекордных 72 млрд евро

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус выступил за увеличение военных расходов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в парламенте страны, заявил о рекордном военном бюджете страны в 72 млдр евро и подчеркнул необходимость увеличения военных расходов в дальнейшем.

    «Безопасность не дается бесплатно... Войну могут предотвратить только те, кто к ней готовится», – заявил Писториус, выступая в Бундестаге, передает ТАСС.

    Он добавил, что на развитие вооруженных сил будет выделено 72 млрд евро, что является самой большой суммой за всю историю армии ФРГ. При этом целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП каждой страны будет достигнут Германией уже в 2024 году.

    Писториус напомнил, что в стране создан спецфонд для модернизации бундесвера в размере 100 млрд евро, и заявил, что оборонный бюджет республики придется постоянно увеличивать даже после исчерпания этого фонда. При этом он назвал возможность планирования военных расходов очень важной для армии.

    Ранее сообщалось, что руководство НАТО призвало гражданское население Германии готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

    Коментарии (0)
    Главное
    Взрывы прогремели на Украине
    Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине
    Россиянина Кучерова освистали на мастер-шоу Матча звезд НХЛ
    Прыгунья в воду Бруенок отказалась обращаться в полицию из-за домогательства тренера
    В Крыму назвали возможного преемника Залужного
    Медведев предложил поддержать несистемную оппозицию на Западе
    Байден обматерил Трампа из-за шутки

    Почему Китай не решается на новый газопровод из России

    Поставки российского газа в Китай показывают новые исторические рекорды с самого начала года. Эксперты ждут, что «Сила Сибири» превзойдет по итогам года плановые показатели роста экспорта. Китаю этот проект дает самые привлекательные ценовые условия. Почему же он все еще думает над новым газопроводом «Сила Сибири – 2»? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина угодила на скамью подсудимых в Гааге

    Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России из-за причины проведения СВО. Ранее этот же суд отклонил большинство претензий Украины к России по другому иску и фактически признал проведение Киевом «АТО» в Донбассе незаконным. Как отмечают специалисты-международники, Украина, следуя логике суда в Гааге, должна проиграть иск. А в МИД РФ заявили, что Киев собственными претензиями посадил себя на скамью подсудимых. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............