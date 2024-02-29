Российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас»

  • Новость часаВ Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать ее оккупацией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Формула Зеленского» доведет Украину до состояния Авдеевки
    Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    Пушков предрек Британии участь «колонии пришлых народов»
    Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье
    В Госдуме отреагировали на обращение Приднестровья о помощи
    Патрушев назвал самое агрессивное государство
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шутки Макрона затянулись

    Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    4 комментария
    29 февраля 2024, 05:40 • Новости дня

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас»

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли личный состав ВСУ крупнокалиберными ракетами С-13 «Тулумбас»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли скопления личного состава войск Украины 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас», сообщили в Минобороны России.

    «Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на Донецком направлении», – передает РИА «Новости» сообщение российского ведомства.

    Отмечается, что удар наносился на предельно малой высоте в 25 метров, все указанные цели были успешно поражены.

    28 февраля 2024, 11:56 • Новости дня
    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ

    Наемник из США в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом назвал командование ВСУ «самой большой проблемой»

    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд, состоявшие в «иностранном легионе» Украины, рассказали пранкерам об ошибках украинского командования.

    Разговор размещен в Telegram-канале Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы набирает иностранцев в свою личную военную кампанию.

    Так, Фриман заявил, что «самой большой проблемой» является украинское командование, которое не прислушивается к солдатам с опытом других войн. Украинские командиры, по его словам, «очень упрямые».

    Фриман отметил, что на фронт приезжали оперативники ЦРУ США, а также бойцы американских спецподразделений, которые «пытались донести украинским командирам очень хорошие идеи».

    «Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду», – рассказал он, добавив, что к отдельным командирам потерял уважение. Из-за «плохой тактики и плохих приказов» умирают многие молодые украинские солдаты, заявил Фриман.

    При этом российские военнослужащие, отметил он, очень быстро приспосабливаются к тому, что делают украинцы, они адаптируют свою тактику.

    Рэндсфорд, со своей стороны, посетовал на то, что полученные украинской разведывательные данные часто «не доходят до тех, кто в них нуждается».

    Некоторые украинские командиры, по его словам, даже не знают, где находятся вверенные им подразделения.

    Ранее Следственный комитет сообщил, что расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них подданные Британии, США и Грузии.

    Коментарии (17)
    28 февраля 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона

    Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства

    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», сообщил представитель компании-разработчика устройства – Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».

    «Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.

    Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.

    Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.

    Коментарии (16)
    28 февраля 2024, 17:14 • Новости дня
    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине

    Командир добровольцев: Спецназ НАТО используют в заградотрядах ВСУ

    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии давно замечают присутствие спецназа Североатлантического альянса, заявил командир одного из штурмовых подразделений добровольцев на Артемовском участке.

    Представители сил специальных операций давно замечены на Артемовском направлении, это не секрет, из таких спецназовцев часто состоят заградотряды, сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, из их числа «особенно поляки себя проявили».

    Также они есть в числе наводчиков западного вооружения, связистов, летчиков и военных консультантов. Все спецоперации также планируют иностранцы. Источник добавил, что такого числа «качественных пилотов» у киевского режима не было.

    Ранее эти спецподразделения НАТО пытались представить добровольцами и наемниками, но теперь «постепенно все становится на свои места». Под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких бойцов, после чего оборона на участке посыпалась и украинские военнослужащие сбежали.

    Собеседник уточнил, что эти натовские подразделения высоко подготовлены, но это «краткосрочные» бойцы, так как они «не выдерживают длительного прессинга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что натовские военные давно присутствуют на Украине. Британские СМИ сообщали, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину сделаны для легализации уже имеющихся там спецназовцев из членов альянса.

    Коментарии (10)
    28 февраля 2024, 20:21 • Новости дня
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    @ Я.Юровский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российских военных необходимо снабжать зенитными ракетами в достаточном объеме на фоне поставок вооружений киевскому режиму, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании ВПК.

    Запад намеревается поставить Киеву различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, сейчас украинская армия активно применяет ударные беспилотники, сказал Медведев, передает ТАСС.

    В таких условиях необходимо, чтобы ВС России были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПРО. Расход таких ракет по мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями возрастет, отметил он.

    В адрес руководителей некоторых предприятий Медведев привел фрагмент из телеграммы Иосифа Сталина 1941 года. «Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб», – процитировал он.

    Сталин тогда привел в пример завод №18, который выпускал по одному самолету Ил-2 в день, а завод №1 «дает МиГ-3 по одной, по две штуки». Генералиссимус отметил, что это является «насмешкой над страной, над Красной армией».

    «Нам нужны не «МиГи», а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше «Илов». Предупреждаю последний раз. Сталин», – дочитал до конца знаменитую телеграмму Медведев.

    Он пояснил прочитанное. «У нас в этом смысле создан более спокойный режим работы. Но [говорю] для того, чтобы все-таки все понимали, каким образом достигалась Победа», – сказал зампред Совбеза.

    Ранее Медведев также зачитывал телеграмму Иосифа Сталина, говоря о необходимости улучшить работу ВПК. «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», – цитировал тогда документ зампред СБ России.

    Коментарии (11)
    28 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ

    Разведка Италии: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за отсутствия внезапности и подготовки

    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Прошлогоднее контрнаступление ВСУ не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, следует из ежегодного доклада разведывательных служб Италии.

    В докладе основной целью контрнаступления ВСУ называют разрыв сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Как считают итальянские разведчики, «операция» была провалена в том числе из-за ограниченных возможностей атак с воздуха и работы артиллерии. Кроме того, ВСУ не смогли застать врасплох российскую оборону, передает РИА «Новости».

    Западные эксперты между тем признавали, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

    Коментарии (6)
    28 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    ЕК: Страны Европы ищут способ отказаться от поставок российского газа через Украину
    ЕК: Страны Европы ищут способ отказаться от поставок российского газа через Украину
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия, Италия, Еврокомиссия (ЕК) интенсивно работает над полным отказом от его поставок, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

    Макфи заявил, что суммарный объем поставок российского газа сейчас составляет около 15 млрд кубометров в год. По его словам, ЕК тесно работает с Австрией, Словакией, Чехией, Италией, чтобы эти страны снабжались газом по другим газопроводам, передает ТАСС.

    Он уверен, что эти страны могут получать вместо российского газа сжиженный природный газ.

    Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года, ЕС не намерен его продлевать.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

    Коментарии (24)
    28 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    ФСБ поймала в Крыму украинского наводчика

    ФСБ поймала собиравшего данные о перемещениях росгвардейцев для наведения артобстрелов

    ФСБ поймала в Крыму украинского наводчика
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агент спецслужб Украины занимался сбором информации о подразделениях Росгвардии в зоне спецоперации, его задержали в Симферополе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Подозреваемый получил от куратора из главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины задание по сбору данных о дислокации и маршрутах подразделений Росгвардии в зоне СВО, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Эту информацию планировалось использовать для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и технике. Киевский райсуд Симферополя арестовал мужчину на два месяца.

    Агент отправлял сведения о маршрутах российских военных и видах используемой техники в ГУР минобороны Украины с помощью месседжеров. Дело завели по статье о шпионаже, по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

    В феврале 2023 года в ЛНР осудили обвиняемого в наводке украинских военных на один из промышленных объектов в республике.

    Коментарии (7)
    28 февраля 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поселок Петровское на Авдеевском направлении освобожден подразделениями группировки «Центр» в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России освободили населенный пункт, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, четыре танка, две американских БМП Bradley, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику украинских военных у поселка Синьковка в Харьковской области. Отражены семь атак украинских штурмовиков у Синьковки и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП и два пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны у Красного, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ у Георгиевки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 230 человек, два танка, две БМП. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американское буксируемое орудие М119 и склад боеприпасов ВСУ.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВСУ потеряли до 115 человек, танк, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и склад боеприпасов.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции, поразили скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Приморского, Новопокровки (Запорожская область) и Дудчан (Херсонская область).

    У Работино (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 40 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caezar, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

    Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300, склад боеприпасов, хранилище ГСМ ВСУ, склад хранения и изготовления дронов. Также за сутки средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников.

    Коментарии (6)
    28 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    Кличко: После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино

    Владимир Кличко: После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада

    Кличко: После Авдеевки ВСУ ждет эффект домино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что после Авдеевки ВСУ ждет эффект домино без помощи Запада, сообщило издание Focus.de.

    По его словам, если Украина не будет получать боеприпасы и оружие, то сдача населенных пунктов будет продолжаться как эффект домино, передает RT.

    Ранее ВСУ признали отступление от сел Северное и Степовое под Авдеевкой.

    Коментарии (12)
    28 февраля 2024, 09:49 • Новости дня
    Захарова рассказала об «обратном сигнале» заявления Макрона по Украине
    Захарова рассказала об «обратном сигнале» заявления Макрона по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск западных стран на Украину вызвало шок у его соратников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире радио Sputnik она обратила внимание, что представители высшего руководства натовских стран, лидеры государств, главы внешнеполитических ведомств и министерств обороны стали отмежевываться от заявления Макрона.

    Никто из соратников Макрона, по словам Захаровой, так и не понял, зачем он выступил с таким заявлением. Так, по одной из версий, которая прозвучала в западных СМИ, он просто «заполнял эфир» – поддержал киевский режим в условиях финансовой паузы со стороны Вашингтона. Макрон, согласно этой версии, ожидал, что заявление станет «воодушевляющим сигналом» для ВСУ. Однако, по словам Захаровой, Киев получил «обратный сигнал», когда с опровержениями стали выступать представители стран НАТО.

    «Сначала использовали Украину, а потом предавали, и будут использовать и предавать и дальше», – подчеркнула дипломат.

    Захарова добавила, что Макрон, делая такое заявление, не принял во внимание позорную страницу истории собственной страны. Она напомнила, что в 1945 году солдаты французской дивизии СС «Шарлемань» обороняли бункер Гитлера.

    «Эти скандалы с коллаборационистом Гунькой в Канаде всем уже показали, из чего соткан этот самый Зеленский и киевский режим», – отметила она, добавив, что внутри него – «нацистская начинка», которую и собирался защищать Макрон.

    По ее словам, президенту Франции следовало бы лучше знать историю, чтобы не «вляпываться» таким образом.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Макрона, предупредил, к чему может привести «бонапартизм» в этой стране.

    Коментарии (3)
    28 февраля 2024, 09:05 • Новости дня
    В Европе заявили о пребывании спецназа НАТО на Украине

    Financial Times: Спецназ НАТО уже присутствует на Украине

    В Европе заявили о пребывании спецназа НАТО на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины, пишет британская газета The Financial Times.

    По словам анонимного высокопоставленного европейского чиновника из сферы обороны, это распространенный факт – западные войска специального назначения находятся на Украине, передает ТАСС.

    «Они просто еще не признали этого официально», – отметил он.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно. При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

    Коментарии (21)
    28 февраля 2024, 12:59 • Новости дня
    Bild: Западные военные программируют системы ПВО для ВСУ
    Bild: Западные военные программируют системы ПВО для ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории находится некоторое число военных специалистов из западных государств, они помогают программировать системы ПВО и крылатые ракеты, заявили источники Bild.

    Ситуация, в которой западные военные смогут принять участие в боевых действиях на Украине, маловероятна, заявили собеседники Bild, передает ТАСС.

    Дипломат из центральноевропейской страны заявил, что ни Польша, ни Прибалтика «не отправит войска на Украину», пока там ведутся боевые действия.

    Ранее источники Financial Times указали, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину было озвучено, чтобы легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на украинской территории.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Коментарии (18)
    28 февраля 2024, 06:40 • Новости дня
    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что установлены обстоятельства взрыва на Крымском мосту

    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

    Отмечается, что cогласно УПК России, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия завершены.

    Обвинение в подрыве грузовика, двигавшегося утром 8 октября 2022 года по Крымскому мосту, предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела – граждане России, Армении и Украины.

    В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, загорелись цистерны грузового поезда.

    Ранее сообщалось, что глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

    По его словам, он и двое его доверенных сотрудников занимались разработкой и реализацией «спецоперации с мостом», также он «в деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера.

    Коментарии (2)
    28 февраля 2024, 08:52 • Новости дня
    Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
    Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
    @ mil.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский дрон-разведчик зафиксировал бегство украинских военных под натиском российских штурмовых подразделений во время освобождения поселка Ласточкино в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в военном ведомстве, убегая из населенного пункта, солдаты ВСУ побросали оружие западного производства, включая колесную технику с нацистской символикой, передает РИА «Новости».

    Напомним, за неделю российские военные выбили ВСУ из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (0)
    28 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину

    Сенатор Климов: Запад не избежит ответственности после отправки военных на Украину

    В Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    На руководящих постах в Европе оказались недальновидные политики, поскольку настоящих профессионалов там просто «выкорчевали». Однако Европе стоит понять, что при отправке иностранных военных на Украину они не смогут избежать ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте.

    «Складывается впечатление, что французский министр иностранных дел просто глуп. К сожалению, в руководстве европейских стран – в том числе и во Франции – оказалось довольно много таких недальновидных политических деятелей», – считает сенатор Андрей Климов. По его мнению, этих людей намеренно продвигали на руководящие должности и серьезные посты. При этом настоящих патриотов Франции, опытных и мудрых, обладающих профессиональными знаниями, «выбраковывали, подставляли, выкорчевывали», добавил собеседник.

    «Поэтому теперь в Париже сидят псевдополитические деятели вроде Сежурне, которые ведут свою страну, свой народ к катастрофе», – подчеркнул парламентарий. Он признался, что заявление, сделанное главой МИД Франции, вызывает у него неприязнь. «Когда рядом с вами кружит надоедливый комар, вы от него сперва отмахиваетесь, а потом прихлопываете. Французское руководство – то самое кровососущее насекомое», – считает Климов.

    «Однако европейским политикам стоит понять одну вещь – избежать ответственности в случае, если сценарий с отправкой на Украину западных военных будет реализован, у них не получится», – заключил спикер.

    Ранее руководство Франции допустило присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне в ходе заседания Национального собрания (нижней палаты парламента). Он призвал предусмотреть новые действия для поддержки Киева, которые отвечали бы конкретным запросам.

    В качестве примера политик привел операции по разминированию, по обеспечению кибербезопасности, а также производство вооружений на украинской территории. «Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте», – считает Сежурне.

    Это заявление последовало после слов Эммануэля Макрона, который допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

    Коментарии (13)
    Главное
    NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС
    МИД Приднестровья прокомментировал решение обратиться за помощью к России
    Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ
    Депутат: Очернение России в интернете за ее же счет должно быть остановлено
    Восстановлена уничтоженная ВСУ при отступлении физическая защита ЗАЭС
    Молдавия начала подсчет автотранспорта в целях мобилизации
    В Екатеринбурге залили пивной каток

    Россия создает топливную подушку безопасности

    С 1 марта Россия неожиданно вводит запрет на экспорт бензина. Дизель под раздачу не попал, однако при необходимости и его экспорт могут остановить. Власти действуют на опережение, чтобы избежать повторения энергетического кризиса и разгона инфляции. Получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых решения

    Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, фактически подведена черта под операцией по освобождению этого пригорода Донецка, ставшего одним из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Операция показала и тактическую хитрость российского военного руководства, и новое качество российских войск в целом. Подробности

    Перейти в раздел

    Страх войны с Россией заставил Запад опозорить Макрона

    Когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть посланы на Украину, он опозорился на весь мир. Теперь Франция пытается понять, как так получилось, что только ее президент готов отправить войска на войну с ядерной державой, хотя является «военачальником без армии». Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............