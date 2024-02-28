МИД: Военные ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Захарова отметила, что это ни для кого не секрет. По ее словам, военные НАТО «активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений», передает РИА «Новости».

Британские СМИ также писали, что высказывания Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины.

Макрон сообщал ранее, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Макрон выбрал Украину для мести России за утрату Африки.