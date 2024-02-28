Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».2 комментария
Захарова рассказала, чем занимаются военные НАТО на Украине
МИД: Военные ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине
Натовские военнослужащие уже давно присутствуют на Украине, здесь президент Франции Эммануэль Макрон ничего нового не сказал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила, что это ни для кого не секрет. По ее словам, военные НАТО «активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений», передает РИА «Новости».
Британские СМИ также писали, что высказывания Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из членов альянса на территории Украины.
Макрон сообщал ранее, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Макрон выбрал Украину для мести России за утрату Африки.