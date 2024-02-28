Минобрнауки объявило о конкурсе стартапов для студентов

Подать заявку можно до 15 апреля на сайте конкурса. Отбор проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», который входит в перечень 42 стратегических инициатив, утвержденных премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В 2024 году по 1 млн рублей на реализацию своего проекта гранты получат 2 тыс. студентов – это на 500 больше, чем в 2023 году. Участниками могут стать студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, в том числе иностранные граждане.

Проекты должны соответствовать одному из семи тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.

«За два года конкурс привлек более 10 тыс. студентов со всей страны. Такая поддержка дает возможность учащимся вузов реализовать свои идеи, лучшие из которых могут стать востребованными в реальном секторе», – отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

К работе над отобранными проектами студенты могут привлекать школьников и учащихся колледжей.