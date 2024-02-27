Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Орбан не захотел иметь общую границу с Россией
Премьер Венгрии Орбан заявил, что возможная общая граница с Россией пробуждает «плохие воспоминания»
Отсутствие общей границы с Россией отвечает национальным интересам Венгрии, которая сохранила плохие воспоминания о рубежах с СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи в Праге с лидерами стран Польши, Словакии и Чехии.
Слова премьера Венгрии о нежелательности общей границы с Россией приводит интернет-издание Index, передает ТАСС.
Орбан признал, что ему довелось участвовать в самой сложной встрече лидеров стран так называемой Вишеградской группы, куда также входят Польша, Словакия и Чехия. Премьер-министры осудили действия России на Украине, но придерживаются разных мнений о помощи Киеву. Так, Польша и Чехия выступают за поставки оружия, а Венгрия и Словакия призывают к мирным переговорам.
Ранее Орбан заявил, что Россия сохранит и дальше свое военное превосходство над Украиной, однако сам конфликт может быть решен только путем переговоров. До этого Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины.