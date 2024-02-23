Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.28 комментариев
Орбан спрогнозировал сохранение Россией военного превосходства над Украиной
Россия сохранит и дальше свое военное превосходство над Украиной, однако сам конфликт может быть решен только путем переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Он пояснил, что военное превосходство России показывают «простые математические подсчеты», передает ТАСС.
На стороне Украины превосходства не будет, если не вмешается Запад, но НАТО не будет вступать в войну, считает Орбан.
Премьер-министр Венгрии считает, что нужно добиваться прекращения огня, «потому что невозможно поставить Россию на колени в военном плане».
Военного решения этот конфликт не имеет, уверен Орбан. Он подчеркнул необходимость мирного урегулирования. При этом Запад рассчитывает на военное решение.
По мнению Орбана, в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах может появиться надежда на урегулирование конфликта.
Ранее Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины.