Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.0 комментариев
Шойгу заявил о провоцировании США угрозы наращиванием ядерного потенциала в ЕС
Вашингтон провоцирует угрозы радиационного, химического и биологического характера, когда наращивает ядерный потенциал на территории стран Европы, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Министр также рассказал, что войска радиационной, химической и биологической защиты России ликвидировали угрозу биологического заражения, которая могла возникнуть из-за разрушения плотины Каховской ГЭС, передает ТАСС.
По словам министра, было обеззаражено более 1,5 тыс. объектов на площади 340 тыс. кв. метров, что позволило минимизировать материальный ущерб.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ.