В Госдуме предупредили об изменении названий профессий

Tекст: Алексей Дегтярёв

Корректное наименование должности в трудовых документах будет напрямую влиять на право работников на более ранний выход на пенсию, а также на доплаты за условия труда и дополнительные отпуска, сказал Говырин, передает РИА «Новости».

Депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что

Нововведения затронут практически каждого работника, даже если тот не занимается кадровыми вопросами. В частности, если работодатель использует произвольное обозначение позиции, могут возникнуть сложности при оформлении пенсии или подтверждении льгот.

«Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска», – сказал парламентарий.

Депутат обратил внимание на то, что россиянам стоит проверить, как указаны их профессии в трудовых договорах, чтобы избежать споров при оформлении льгот и пенсий. Он рекомендовал сверять формулировки с фактическим содержанием работы и обращаться в кадровую службу при любых расхождениях.

Ранее Говырин сообщал, что в 2026 году социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля.