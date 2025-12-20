Взрывы прогремели в Николаеве

Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.12072 комментария
Политолог Ткаченко назвал личное поражение фон дер Ляйен итогом ключевого саммита ЕС
«Предварительные итоги саммита ЕС – личное поражение Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится, Акела промахнулся. Теперь еврочиновницу можно считать «сбитым летчиком», – иронично отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
По мнению собеседника, причин провала плана главы Еврокомиссии по использованию российских активов для финансирования Украины несколько: во-первых, позиция Банка России, который подал иск в Арбитражный суд против Euroclear; во-вторых, давление на Евросоюз со стороны США.
Но самое главное – экспроприация средств противозаконна, о чем открыто говорит целый ряд стран-членов объединения. «Чтобы присвоить активы, европейцам необходимо пересмотреть, в частности Лиссабонский договор и создавать новую правую базу, этого сделано не было», – напомнил эксперт. Он назвал план ЕК «авантюрой», связанной с амбициями лично фон дер Ляйен и брюссельской бюрократии.
По прогнозам аналитика, евробюрократы «поругают» Бельгию, которая выступала в авангарде противников кражи российских активов. «Еврокомиссия также хотела бы ущемить суверенитет страны в максимально возможном объеме», – указал спикер. Что касается соглашения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, то оно знаменует начало крушения европейских финансов, продолжил Ткаченко.
«Кто будет выпускать облигации? Чем их гарантировать? Во сколько заимствования обойдутся Евросоюзу? – рассуждает собеседник. – Я не удивлюсь, если все закончится тем, что через какое-то время, скажем, Совет министров Европейского союза примет решение, что обещание неисполнимо».
«Заимствования под гарантии бюджета ЕС – это то, чего Еврокомиссии очень хотелось избежать. Недовольные избиратели, каковых немало, получают новый повод ворчать – в конечном итоге на Украину пойдут их деньги. Это используют антисистемные силы. Ну и поскольку заимствование и выделение пойдут траншами, на каком из них наступит политический сбой с восклицанием «доколе!», остается только гадать», – добавил, в свою очередь, политолог Федор Лукьянов.
По его мнению, Россия, вероятнее всего, «никогда не увидит свои активы». «Иллюзий питать не надо. Но противнику они не пошли, а в дальнейшем могут быть использованы в гипотетическом размене чего-то на что-то. Исход, в целом, благоприятный», – считает аналитик.
Напомним, лидеры стран Евросоюза в первый день саммита Евросовета в Брюсселе не смогли прийти к решению о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Итоговое коммюнике после 16 часов обсуждений вообще не упоминает эту тему, начинаясь сразу со второй главы, посвященной палестино-израильскому конфликту.
Вместе с тем, Евросовет согласовал беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе облигаций ЕС, выпущенных на рынках капитала и обеспеченных бюджетом Евросоюза. Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.
В окончательном соглашении о займе будет указано, что Украина вернет деньги только в случае получения репараций от России. До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС сохраняет за собой право использовать эти средства для погашения кредита. Разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства 16 из 27 стран ЕС, где проживает более 55% населения Евросоюза, пишет Bloomberg.
«Наша поддержка Украины гарантирована», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был менее оптимистичен. «Конечно, некоторым не понравилось это решение. Но политика – это не эмоциональная работа. Рациональность возобладала», – сказал он.
Де Вевер уже второй раз добивается отклонения идеи «репарационного кредита» Киеву под российские активы. На предыдущем саммите в октябре он сорвал аналогичную инициативу, пишет Politico. Для Брюсселя ставки в этой ситуации крайне высоки. Основная часть обсуждаемых средств находится в депозитарии бельгийской компании Euroclear.
Де Вевер настаивает, чтобы в обмен на поддержку плана страны объединения дали финансовые гарантии для защиты бельгийской стороны на случай ответных решений Москвы. Однако европейские лидеры так и не смогли пообещать Брюсселю сколько-нибудь весомые инструменты поддержки. В целом, против «репарационного кредита» за счет российских средств выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Болгария.
Также в ходе саммита отдельная группа стран во главе с Бельгией и Италией тайно планировала возродить свой предпочтительный план «Б»: помочь Украине за счет совместного долга ЕС. «Это оказалось наиболее реалистичным и практичным решением», – пояснил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), назвал итоги первого дня саммита «смертельным ударом» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Мерца.
«Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, и потерпели неудачу. «Альтернативы нет», говорили они. Видимо, есть. Весь мир только что увидел, как вы провалились в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», – отметил он.
По его словам, отмена идеи ЕС о незаконном использовании российских международных резервов для финансирования Украины станет «большой победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear».
Издание Euroactiv отметило, что первый день саммита «завершился нереализованными амбициями, публичным проигрышем» и «унизительным политическим поражением» фон дер Ляйен и Мерца. «Произошедшее выявило пределы политического влияния главы ЕК и риски чрезмерного продвижения юридически ненадежной и политически спорной идеи», – указывается в статье.
Издание Financial Times также считает саммит ударом по фон дер Ляйен и Мерцу. «Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», – приводит газета слова одного из европейских представителей, участвовавших в переговорах.
Тем не менее, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. «Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», – сказал он. Участники будут вынуждены продолжить саммит в пятницу.
Известно, что Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать находящиеся в Германии активы Банка России для поддержки Украины.
Отметим, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА «Новости».
В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей. В заявлении отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.
«Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев» пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», – сказал дипломат ТАСС.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 15-летняя Арина скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.
В ночь на пятницу, 19 лекабря, в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева.
Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос журналиста NBC, разъяснил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе спецоперации на Украине, поскольку не она начала этот конфликт, передает РИА «Новости».
Вопрос о возможной ответственности России был задан журналистом NBC, который поинтересовался, признает ли Москва свою вину, если отвергнет мирный план Дональда Трампа в 2026 году. Путин в ответ указал, что вина за войну лежит на стороне, начавшей конфликт, а не на России.
«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну», – отметил он.
Путин добавил: «Россия вынуждена была использовать свои войска для завершения конфликта, который начался после госпереворота на Украине».
Глава государства отметил, что нет оснований говорить о том, что Россия отвергает какой-либо мирный план по урегулированию ситуации, назвав такие заявления некорректными.
По словам Путина, Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа, поэтому нельзя говорить, что Москва что-то отвергает.
Путин добавил, что Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине, отметив важность таких инициатив в достижении мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Президент дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине. Путин заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, передает РИА «Новости».
«Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин отметил, что главной проблемой остается позиция Киева, который на данный момент не проявляет готовности приступить к обсуждению территориального вопроса.
«Напомню, с чего началось-то все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений», – сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Он добавил, что в 2022 году Москва предупреждала Киев о необходимости признать непризнанные республики и просила обеспечить там мирную жизнь, однако те шаги не были предприняты.
«В 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: «Послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все», – заявил Путин.
Путин признал, что видит некоторые сигналы со стороны Украины относительно возможного диалога, но эти сигналы не касаются сути вопроса о территориях.
«Но все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», – сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Он отметил, что диалог может начаться только при условии готовности Киевa обсуждать ключевые аспекты конфликта и причины его возникновения.
В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».
Общее число обращений россиян к президенту превысило 2,5 млн. Перед началом программы «Итоги года с президентом Владимиром Путиным» журналисты из различных городов страны собрались в Гостином дворе для общения с главой государства.
Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким признал, что «Орешник» невозможно уничтожить, передает РИА «Новости». Он рассказал, что предупреждал европейских и американских партнеров о возможностях этой ракеты, продемонстрировал им дальность её применения, а также отметил, что «Орешник» уже использовался на Украине.
Зеленский подчеркнул: «Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины». По его словам, единственным эффективным способом обезопасить себя от этой ракеты он считает введение санкций против предприятий, вовлеченных в ее производство, однако западные страны реагируют на эти инициативы «не слишком охотно».
Президент Украины выразил сожаление, что у стран Запада пока нет решимости поддерживать такие санкции, хотя настаивал на их необходимости. В частности, Зеленский отметил, что это могло бы стать «единственным спасением» от «Орешника» для всех потенциально уязвимых европейских государств, включая Польшу и Германию.
Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии. Специалисты проводят работы по его интеграции в систему обороны страны.
По его словам, Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить определенные меры безопасности в этот день.
«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», – сказал глава государства в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия-24».
Путин назвал свои предложения о введении международного управления на Украине гипотетическими, но допустил, что при наличии воли со стороны западных стран и в условиях коррупционного скандала в Киеве подобный сценарий теоретически возможен. Он отметил, что для легитимности власти в стране необходимо провести выборы. «Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно», – подчеркнул президент.
Говоря о запросах киевских властей обеспечить безопасность при выборах и добиваться прекращения боевых действий, Путин указал, что Россия и на новых территориях проводила выборы всех уровней, несмотря на попытки их сорвать, и не требовала гарантий от иных государств. Он напомнил, что Россия проводила федеральные, региональные и муниципальные выборы в условиях спецоперации на Украине.
Путин также подчеркнул, что в случае проведения выборов на Украине Москва будет вправе требовать, чтобы украинцы, проживающие в России, смогли проголосовать на территории России.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.
Зеленский на переговорах в Польше назвал Навроцкого Карлом
«Мы говорили об этом сегодня с Карлом», – сказал Зеленский, обсуждая ключевые темы переговоров с польским коллегой, передает РИА «Новости». При этом Карл и Кароль – это различные языковые вариации одного имени, отличие которых связано с традициями транслитерации.
Навроцкий после встречи отметил разочарование позицией Украины по поводу польской поддержки. Он подчеркнул, что многочисленные усилия и помощь, оказанные Украине, не были должным образом оценены Киевом. Навроцкий уточнил, что донес этот посыл Зеленскому во время «твердой, но вежливой и джентльменской беседы» в Варшаве.
Польский лидер также напомнил, что с 2022 года Польша потратила на помощь Украине 4,99% своего валового внутреннего продукта.
Ранее президент Польши отверг приглашение Зеленского посетить Украину.
Мерц: Средства для кредита Украине станут доступны во второй половине января
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский союз согласовал предоставление Украине кредитного пакета в 90 млрд евро под ноль процентов, передает ТАСС.
Эти средства призваны покрыть военные и бюджетные потребности на ближайшие два года. По его словам, средства станут доступны для Украины не позднее второй половины января. Киев, по оценкам Мерца, начнет использовать финансирование примерно с апреля или мая.
Мерц отметил, что финансирование украинских нужд в первом квартале 2026 года также уже обеспечено. При этом канцлер уточнил, что «мы не спешим мобилизовать деньги в одночасье», и подчеркнул: «Я хотел избежать того, чтобы государства-члены или Европейский союз брали на себя долги для финансирования обороны Украины».
По словам Мерца, замороженные активы России останутся заблокированными, пока Москва не выплатит Украине «репарации». В противном случае кредит будет покрыт российскими иммобилизованными активами согласно международному праву, добавил он.
На встрече ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву.
Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.
Дипломаты ЕС утвердили долгосрочное замораживание российских активов по письменной процедуре.
После саммита ЕС Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что разблокировать активы теперь возможно только решением саммита. Фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима.
Кремль пообещал применить все правовые меры в случае изъятия активов в Евросоюзе.
Центральный банк России намерен требовать через российские арбитражные суды компенсацию у банков Евросоюза за заблокированные и использованные без согласия активы.
Страны ЕС договорились о кредите для Украины на 90 млрд евро из собственных средств
«Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», – написал он в соцети Х.
На пресс-конференции Кошта добавил, что принятые ранее 19 пакетов антироссийский санкций продлен до 31 июля 2026 года и в дальнейшем будут продлеваться каждые полгода, передает ТАСС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни один лидер ЕС не покинет саммит до принятия решения по поддержке Украины.
Премьер Польши Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29. Он же сообщил о достижении «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.
СК завершил расследование по нападению украинки на посла России в Польше
По данным следствия, 9 мая 2022 года Земляна, руководствуясь политической и идеологической неприязнью, плеснула жидкостью красного цвета в лицо и на одежду российского дипломата, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Земляна публично распространила заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил России. Украинка объявлена в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В 2022 году СК России возбудил уголовное дело по факту нападения украинки Ирины Земляны на посла России в Польше Сергея Андреева 9 мая.
Напомним, в 2022 году посла России в День Победы облили красной краской. В этот момент Андреев возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Сам дипломат пояснил, что серьезно не пострадал.
«ЕС оставляет за собой право использовать средства на счетах (России) для финансирования займа», – цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».
Также глава ЕК сообщала, что разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС.
Переговоры между США и Украиной запланированы на пятницу и субботу в Майами, сообщает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
Рубио отметил: «Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени».
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.
Политолог Рар: Кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз
«В вопросе выдачи «репарационного кредита» Киеву верх одержали принципы права, не политики. Позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поддерживали Польша, Франция, прибалтийские и скандинавские страны. Но они не смогли переломить сопротивление Бельгии и ряд других государств, которые видели слишком большие риски в конфискации активов», – сказал германский политолог Александр Рар.
«При этом, лидеры ЕС не сдались и пошли на решение, аналогичное которому принималось в Европе только во время ковида. Они согласовали кредит Киеву, создавая таким образом общую задолженность. С одной стороны, это еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза. С другой, европейские лидеры продемонстрировали, что для них нет более важной цели, чем помочь Украине», – указал он.
Собеседник также напомнил о решении ЕС отложить подписание соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР. «Это связано с теми вопросами, которые всегда стояли в Европе на повестке дня. Франция и многие другие страны боятся ослабить своих аграриев и сельское хозяйство, пустив на европейские рынки дешевые продукты из Латинской Америки», – пояснил он.
«Попытка руководства ЕС заручиться союзом со странами Южной Америки, чтобы спастись от давления США и Китая, не увенчались успехом. Евросоюзу придется идти на болезненные уступки. Мы видим, как развивающиеся страны приобретают в торговле более сильные позиции», – заключил он.
Политолог Трухачев: ЕС не сможет передать Украине кредит в 90 млрд евро без покушения на активы России
«Первый день саммита ЕС завершился тем, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал прямое воровство российских активов. Отказ от лобовых действий стал аппаратным поражением Урсулы фон дер Ляйен. Но это не значит, что тема закрыта. Наоборот, стоит ожидать более изощренных действий со стороны евробюрократов», – отметил политолог Вадим Трухачев.
По его мнению, второй день переговоров европейских лидеров будет сконцентрирован на вопросах, во-первых, разделения рисков и предоставления гарантий бельгийской стороне, а во-вторых, согласования юридических процедур. Собеседник допускает, что решение выделить Украине 90 млрд евро может оказаться всего лишь ширмой.
«Финансировать Киев пока будут из фондов ЕС. Но источники их пополнения прямо не прописаны. Одним из них, не исключено, станут активы России, от которых пусть частично, но попытаются «откусить». Все же речь идет о немалой сумме, и без покушения на российские средства европейцы вряд ли справятся», – заключил Трухачев.
Рубио заявил о сохранении американской разведывательной поддержки Украины
США продолжают сотрудничество с Украиной в области обмена разведывательной информацией, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости». Он отметил, что американская сторона поддерживает Киев в рамках предоставления разведывательных данных. По словам Рубио, соответствующая работа между двумя странами ведется на постоянной основе. Политик особо подчеркнул, что передача сведений продолжается в текущем режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.
Он также отметил, что власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы на переговорах в Майами в ближайшие два дня.