Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
В Госдуме напомнили о полной рабочей смене 30 декабря
Последний рабочий день 2025 года обойдется без сокращений, россиянам придется отработать полную смену, заявил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В 2025 году 30 декабря пройдет как обычный рабочий день, не сокращенный, предупредил парламентарий, передает ТАСС.
При этом 31 декабря будет нерабочим, напомнил он.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщала, что выходные дни на новогодние торжества с 2025 на 2026 годы продлятся 12 дней, это самый большой показатель за 12 лет.