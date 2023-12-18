Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
Сальдо: Разрушение Каховской ГЭС было заданием ВСУ
Сальдо заявил, что ВСУ получили задание разрушить Каховскую ГЭС
Перед украинскими войсками было поставлено конкретное задание: разрушить Каховскую ГЭС, ракетные удары наносились в одну точку на протяжении долгого времени, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо объяснил, что Каховская плотина во время проведения спецоперации подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. Кроме того, там были шлюзы, которые пропускали корабли в нижнюю часть Днепра, поэтому ВСУ поставили задачу ее разрушить, передает РИА «Новости».
Губернатор назвал величайшим преступлением ВСУ разрушение плотины, которое привело к нарушению экологического равновесия. По его словам, ВСУ долгое время пытались плотину поразить ракетами, били ствольной артиллерией в одну точку до критического состояния, пока не прорвало.
Он отметил, что восстановить плотину можно с помощью современных технологий и основываясь на сохранившихся в архивах проектных документах. Сальдо подчеркнул, что это займет меньше времени, чем ее строительство в 50-е годы прошлого столетия.
В августе Сальдо говорил, что Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время.