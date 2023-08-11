Названы сроки восстановления Каховской ГЭС

Глава Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Каховская ГЭС не функционирует, в ближайшее время ее не восстановят, передает ТАСС.

Сальдо добавил также, что ремонт Чонгарского моста после удара украинских войск продлится не менее месяца, при этом сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области.

Ранее Сальдо заявил, что на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены.