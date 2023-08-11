Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.4 комментария
Названы сроки восстановления Каховской ГЭС
Глава Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена
Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, Каховская ГЭС не функционирует, в ближайшее время ее не восстановят, передает ТАСС.
Сальдо добавил также, что ремонт Чонгарского моста после удара украинских войск продлится не менее месяца, при этом сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области.
Ранее Сальдо заявил, что на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены.