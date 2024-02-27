Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ на Авдеевском направлении за последние сутки потеряли два танка, включая Abrams, три БМП, включая Bradley, шесть боевых бронированных машин и до 485 человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.

На этом направлении группировка «Центр» также освободила поселок Северное, заняла более выгодные рубежи и позиции и поразила скопления живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны у Майорска, Бердычей и Розовки в ДНР. Также отражены девять контратак у Новгородского, Первомайского и Петровского в ДНР.

На Купянском направлении «Западная» группировка заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику ВСУ у Синьковки и Ивановки в Харьковской области. Отражены две контратаки у Терн в ДНР. ВСУ потеряли там до 30 человек, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки, Курдюмовки и Антоновки в ДНР. Отражены шесть атак ВСУ у Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла до 420 человек, два БТР, американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика» и британскую гаубицу L119.

На Южно-Донецком направлении группировкой «Восток» поражены скопления живой силы и техники 127-й, 128-й бригад теробороны у Левадного (Запорожская область), Урожайного и Старомайорского (ДНР) и отражены три атаки украинских штурмовиков у Марфополя (Запорожская область). ВСУ потеряли до 130 человек, гаубицу FH-70 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки ВСУ у Работино (Запорожская область). Поражены скопления живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады у Нестерянки (Запорожская область) и Ильинки (Днепропетровская область). Украинская сторона на этом направлении потеряла до 40 человек, две БМП и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили склад топлива ВСУ, станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны.

ПВО у Новомихайловки (Николаевская область) уничтожили самолет Су-25 воздушных сил Украины.

С начала СВО уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 523 дрона, 474 ЗРК, 15 252 танка и других боевых бронированных машин, 1226 машин РСЗО, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов.