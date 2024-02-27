Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Минобороны подтвердило уничтожение Abrams под Авдеевкой
Украинские военные потеряли американский танк Abrams на Авдеевском направлении, подтвердило Министерство обороны России во вторник.
ВСУ на Авдеевском направлении за последние сутки потеряли два танка, включая Abrams, три БМП, включая Bradley, шесть боевых бронированных машин и до 485 человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.
На этом направлении группировка «Центр» также освободила поселок Северное, заняла более выгодные рубежи и позиции и поразила скопления живой силы и техники 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны у Майорска, Бердычей и Розовки в ДНР. Также отражены девять контратак у Новгородского, Первомайского и Петровского в ДНР.
На Купянском направлении «Западная» группировка заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику ВСУ у Синьковки и Ивановки в Харьковской области. Отражены две контратаки у Терн в ДНР. ВСУ потеряли там до 30 человек, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ у Богдановки, Курдюмовки и Антоновки в ДНР. Отражены шесть атак ВСУ у Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла до 420 человек, два БТР, американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика» и британскую гаубицу L119.
На Южно-Донецком направлении группировкой «Восток» поражены скопления живой силы и техники 127-й, 128-й бригад теробороны у Левадного (Запорожская область), Урожайного и Старомайорского (ДНР) и отражены три атаки украинских штурмовиков у Марфополя (Запорожская область). ВСУ потеряли до 130 человек, гаубицу FH-70 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции и отразили три контратаки ВСУ у Работино (Запорожская область). Поражены скопления живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады у Нестерянки (Запорожская область) и Ильинки (Днепропетровская область). Украинская сторона на этом направлении потеряла до 40 человек, две БМП и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили склад топлива ВСУ, станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, пункт управления 128-й бригады теробороны.
ПВО у Новомихайловки (Николаевская область) уничтожили самолет Су-25 воздушных сил Украины.
С начала СВО уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 523 дрона, 474 ЗРК, 15 252 танка и других боевых бронированных машин, 1226 машин РСЗО, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов.