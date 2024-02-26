Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.3 комментария
Киркоров заявил, что сам себя отменил после «голой вечеринки» Ивлеевой
Киркоров пожаловался на «усталость от самого себя» после «голой вечеринки» Ивлеевой
Российский певец Филипп Киркоров, комментируя сообщения о своей «отмене» после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, заявил, что сам себя отменил.
Киркоров заявил, что ему требовался «тайм-аут», нужно было «перезагрузиться, разгрузиться». «Кто-то говорил, что меня отменяли. Да я сам себя отменил для себя», – сказал он, пояснив, что «устал от самого себя».
Артист заверил, что всегда стремился петь и говорить что-то новое, но не всегда успешно. По его словам, «то не в ту дверь зайдешь, то в другую войдешь». Как заявил Киркоров, важно, чтобы «были двери, окна, чтобы это все открывалось, а не закрывалось», пишет «Фонтанка».
«Главное окно – это сердце, а глаза – зеркало души. Вот, что всегда должно быть на распашку. У меня так и происходило всю жизнь», – сказал он.
Напомним, Киркоров после скандальной «голой вечеринки» принес извинения за свое поведение. СМИ сообщали, что руководители федеральных телеканалов после скандала решили в новогодних эфирах обойтись без Киркорова. В феврале он посетил ДНР, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Позднее он вернулся в российский телеэфир в шоу «Маска».