Киркоров заявил, что сам себя отменил после «голой вечеринки» Ивлеевой

Киркоров пожаловался на «усталость от самого себя» после «голой вечеринки» Ивлеевой

Tекст: Антон Антонов

Киркоров заявил, что ему требовался «тайм-аут», нужно было «перезагрузиться, разгрузиться». «Кто-то говорил, что меня отменяли. Да я сам себя отменил для себя», – сказал он, пояснив, что «устал от самого себя».

Артист заверил, что всегда стремился петь и говорить что-то новое, но не всегда успешно. По его словам, «то не в ту дверь зайдешь, то в другую войдешь». Как заявил Киркоров, важно, чтобы «были двери, окна, чтобы это все открывалось, а не закрывалось», пишет «Фонтанка».

«Главное окно – это сердце, а глаза – зеркало души. Вот, что всегда должно быть на распашку. У меня так и происходило всю жизнь», – сказал он.

Напомним, Киркоров после скандальной «голой вечеринки» принес извинения за свое поведение. СМИ сообщали, что руководители федеральных телеканалов после скандала решили в новогодних эфирах обойтись без Киркорова. В феврале он посетил ДНР, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Позднее он вернулся в российский телеэфир в шоу «Маска».