У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.5 комментариев
Киркоров снова появился в российском телеэфире
Киркоров вернулся в российский телеэфир в шоу «Маска»
Российский певец Филипп Киркоров возглавил жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ, сообщают СМИ.
Киркоров надел черный парик, а вместо экстравагантных нарядов выбрал черный строгий костюм, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, в шоу «Маска» певец возглавляет жюри с первого сезона.
Киркоров был участником скандальной «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Позднее он извинился за неподобающее поведение. СМИ сообщали, что руководители федеральных телеканалов после скандала, связанного с вечеринкой, решили в новогодних эфирах обойтись без Киркорова.
В феврале Киркоров приехал в ДНР. Он посетил Горловку, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Также он обещал оплатить протезы для нескольких бойцов.