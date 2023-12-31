«КП»: Руководители телеканалов решили обойтись без Киркорова и Лолиты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «КП», Первый канал и ВГТРК решили убрать из своих эфиров «особо отличившихся» на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой Киркорова и Лолиту. Похожее решение принято и на НТВ – впрочем, там эти двое исполнителей останутся, но в сильно сокращенном виде и лишь в тех программах, где их уже нельзя заменить.

Применчательно, что такие же меры предпринял и настроенный на молодежную аудиторию ТНТ. В новогодние праздники участники вечеринки тоже не найдут себя в эфире всех перечисленных каналов.

Ранее выступления народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Лолиты были отменены в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января 2024 года.

Напомним, Киркоров записал видеообращение с извинениями за неподобающее поведение из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.