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Руководители телеканалов решили обойтись без Киркорова и Лолиты
«КП»: Руководители телеканалов решили обойтись без Киркорова и Лолиты
Руководители федеральных телеканалов после скандала, связанного с «голой» вечеринкой, постарались в новогодних эфирах обойтись без Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, сообщили СМИ.
Как пишет «КП», Первый канал и ВГТРК решили убрать из своих эфиров «особо отличившихся» на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой Киркорова и Лолиту. Похожее решение принято и на НТВ – впрочем, там эти двое исполнителей останутся, но в сильно сокращенном виде и лишь в тех программах, где их уже нельзя заменить.
Применчательно, что такие же меры предпринял и настроенный на молодежную аудиторию ТНТ. В новогодние праздники участники вечеринки тоже не найдут себя в эфире всех перечисленных каналов.
Ранее выступления народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Лолиты были отменены в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января 2024 года.
Напомним, Киркоров записал видеообращение с извинениями за неподобающее поведение из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.