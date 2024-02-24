В Киеве сочли «ничего не стоящими» гарантии США по Будапештскому меморандуму

Глава СНБО Украины Данилов: Гарантии США по Будапештскому меморандуму ничего не стоят

Tекст: Вера Басилая

Данилов заявил, что подпись президента США под документом ничего не стоит, но оценку гарантиям безопасности Британии не дал, передает РИА «Новости».

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание гарантий США, обеспечивать ее безопасность.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отказ США от помощи Украине подтолкнет к разработке ядерного оружия в мире.