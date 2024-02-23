Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
В Польше заявили, что отсутствие помощи Киеву от США приведет к разработке ядерного оружия
Глава МИД Польши Сикорский: Отказ США от помощи Украине подтолкнет к разработке ядерного оружия в мире
Неодобрение американским конгрессом пакета военной помощи киевскому режиму может спровоцировать часть стран на разработку своего ядерного оружия, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
Некоторые страны начнут «страховать» себя от возможных потерь, часть начнет рассматривать возможность разработки своих ядерных программ вооружения, заявил Сикорский Bloomberg, передает РИА «Новости».
Если конгресс не примет очередной пакет помощи Киеву, то союзники США разочаруются в их способности оказывать помощь, что окажет серьезные последствия.