Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Нацгвардия Украины сформировала элитный стройбат в составе «Азова»
В составе 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов*» (признан террористическим, запрещен в России) создали 51-й полк поддержки «Герса», который займется инженерным обеспечением и строительством оборонительных укреплений.
В составе первого корпуса Национальной гвардии Украины «Азов*» создан 51-й полк поддержки «Герса». Подразделение займется инженерным обеспечением и считается элитным строительным батальоном, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
В основные задачи нового формирования войдет возведение оборонительных укреплений и создание инженерных заграждений.
Кроме того, личный состав полка будет отвечать за преодоление различных препятствий на пути следования войск и обеспечение беспрепятственного передвижения остальных подразделений украинского корпуса.
Ранее первый корпус Национальной гвардии «Азов» создал под Киевом неофициальную тюрьму для военных.
Боевики украинского полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира их подразделения.
В сентябре военный эксперт Андрей Марочко заявил о низком боевом духе окруженных под Волчанском боевиков «Азова*». В апреле украинская бригада «Азов» вербовала химиков для работы с токсичными веществами.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ