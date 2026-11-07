Tекст: Вера Басилая

В составе первого корпуса Национальной гвардии Украины «Азов*» создан 51-й полк поддержки «Герса». Подразделение займется инженерным обеспечением и считается элитным строительным батальоном, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В основные задачи нового формирования войдет возведение оборонительных укреплений и создание инженерных заграждений.

Кроме того, личный состав полка будет отвечать за преодоление различных препятствий на пути следования войск и обеспечение беспрепятственного передвижения остальных подразделений украинского корпуса.

Ранее первый корпус Национальной гвардии «Азов» создал под Киевом неофициальную тюрьму для военных.

Боевики украинского полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира их подразделения.

В сентябре военный эксперт Андрей Марочко заявил о низком боевом духе окруженных под Волчанском боевиков «Азова*». В апреле украинская бригада «Азов» вербовала химиков для работы с токсичными веществами.