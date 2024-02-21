Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
В РАО объяснили отзыв иска к Киркорову
РАО отозвало иск к Киркорову из-за исполнения певцом всех требований
Исковое заявление к исполнителю Филиппу Киркорову от Российского авторского общества (РАО) отозвано, поскольку артист сам оплатил авторское вознаграждение за концерты в Государственном Кремлевском дворце, заявили в пресс-службе РАО.
Там пояснили, что требования РАО на 2 млн рублей полностью исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания, предает РИА «Новости».
До этого организация заявляла, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил в ходе этого концерта в апреле 2022 года.
Ранее в пресс-службе сообщили, что Киркоров нарушил права таких композиторов и исполнителей, как Alex Davia и Егор Крид («Цвет настроения черный»), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова («Еще, еще»), Олег Газманов («Единственная моя») и ряда других.