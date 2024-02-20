Киевлян предупредили об угрозе обрушения мостов в любой момент

Эксперт Бахматов: Мосты в Киеве могут рухнуть в любой момент

Tекст: Ольга Никитина

Бахматов в эфире украинского ТВ отметил, что мост Метро и мост Патона находятся в аварийном состоянии. Причем уровень аварийности, по его словам, пятый, то есть пользоваться ими уже нельзя, передает РИА «Новости».

«Если едете по мостам – внимание, они могут упасть», – сказал он, добавив, что это формальное сообщение от технических экспертов.

Эксперт со ссылкой на исследование, проведенное государственными ведомствами, сообщил, что 90% мостов в Киеве аварийные, уровень аварийности – от четвертого до пятого.

Ранее во вторник бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за десять лет, прошедшие с Евромайдана, страна деградировала и разрушилась.