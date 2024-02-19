Москвичам пообещали скорый «плавный» переход в весну

Синоптик Шувалов: На этой неделе в Москве прогнозируется плавный переход в весну

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Шувалов телеканалу «360», 20 и 21 февраля ожидаются морозные дни, но 22 и 23 февраля столбики термометра будут ползти вверх. По его словам, в четверг пройдет небольшой снег с примесью мокрого, и температура приблизится к нулю градусов, а в пятницу воздух же прогреется от нуля до плюс двух градусов.

Руководитель прогностического центра добавил, что в субботу к теплой погоде будет примешиваться дождь, а так температура плюс один, плюс три градуса на все выходные и праздничные дни, то есть на этой неделе будет плавный переход из зимы в весну.

Он подчеркнул, что о наступлении настоящей весны говорить пока рано, поскольку во многих российских регионах еще ударят морозы по 20 градусов.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин также рассказал RT о прогнозе, отметив, что в европейской части России с начала недели температура будет близка к норме, а во второй половине, включая предстоящие праздничные выходные, несколько превысит стандартные показатели.

Он уточнил, что в Москве в ближайшие два дня днем будет минус три, минус шесть градусов, предстоящей ночью морозы могут усилиться по области до минус десяти, минус 15 градусов, а со среды даже ночью они будут совсем небольшие. По его словам, в выходные и праздничные дни могут быть плюсовые температуры даже ночью, днем температура составит от нуля до плюс пяти градусов.

Ранее москвичам пообещали метель и порывистый ветер в воскресенье. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в феврале.