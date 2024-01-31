Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.3 комментария
Синоптик рассказал о температуре в феврале в Москве
Синоптик Тишковец заявил, что температура в феврале в Москве будет на три-четыре градуса выше нормы
Температура воздуха в феврале в столице ожидается на три-четыре градуса выше нормы, также осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в феврале в Москве ожидается ночью минус 11,1 °C, днем минус 4,2 °C – вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод, передает ТАСС.
Также Тишковец отметил, что осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 мм.
Кроме того, синоптик указал, что высота снежного покрова при этом составит 50-60 см.
По его данным, в большинстве регионов Русской равнины и Западной Сибири в феврале ожидается переизбыток снега – до 120-140% от месячной нормы.
При этом в Поволжье, Волго-Вятском регионе и на Среднем Урале небесной влаги выпадет как минимум в полтора раза больше, чем определено метеостатистикой, заключил синоптик.
Ранее синоптики пообещали москвичам мартовскую погоду в конце января.