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Минобороны: Глава ЛНР Пасечник в прошлом году был отравлен фенольными соединениями
Минобороны: ВСУ отравили в декабре прошлого года главу ЛНР Пасечника фенольными соединениями
Вооруженные силы Украины используют токсичные вещества для террористических актов, в 2023 году они отравили фенольными соединениями главу Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов уточнил, что Пасечник получил тяжелое отравление 5 декабря 2023 года. По данным Минобороны, его отравили ВСУ фенольными соединения, следует из Telegram-канала военного ведомства.
Также генерал сообщил, что 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления, в биомедицинских пробах был обнаружен рицин. Он включен в список 1 КЗХО, и является запрещенным веществом.
По словам Кириллова, есть еще случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, по которым идет расследование.
Напомним, Сальдо 4 августа 2022 года сообщил о своей госпитализации после обследования. Его лечили в токсикологическом отделении в НИИ им. Н. В. Склифосовского в Москве. Он рассказал о том, как его за «очень большие деньги» отравил человек из ближнего окружения.
Ранее Кириллов сообщил, что ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат.